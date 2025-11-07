- Cali y Bogotá pusieron 4 hospitales entre los 10 mejores de América Latina

Colombia se consolidó como una potencia en salud en la región: cuatro hospitales de Bogotá y Cali están entre los diez mejores del continente

Recientemente se conoció el ranking Intellat 2025, que evalúa los mejores hospitales y clínicas de Latinoamérica, y en el que Colombia brilló con fuerza, ubicando varias instituciones entre las primeras posiciones. Sin embargo, los grandes protagonistas fueron Bogotá y Cali, que lograron colocar cuatro hospitales en el top 10.

Fundación Santa Fe y Valle del Lili, los líderes de la salud en Colombia

En el tercer lugar del ranking general se ubicó la Fundación Santa Fe de Bogotá, una institución que se ha convertido en referente de calidad, innovación y atención médica. Actualmente, está liderada por Henry Gallardo, gerente general desde agosto de 2018. Gallardo es médico y cirujano de la Universidad Javeriana, y forma parte de la institución desde 2006, cuando inició como director corporativo.

Henry Gallardo.

La Santa Fe logró destacar por su excelente gestión, su impacto social y la calidad de sus servicios, así como por la experiencia de su equipo médico, que incluye figuras reconocidas como el doctor Fernando Hakim, uno de los neurocirujanos más destacados del país. Fue allí donde lucharon incansablemente por salvarle la vida a Miguel Uribe Turbay.

En la quinta casilla aparece la Fundación Valle del Lili de Cali, una institución que durante tres décadas fue dirigida por Vicente Borrero, uno de los hombres más influyentes en el desarrollo del sistema de salud del suroccidente colombiano.

Borrero se vinculó al proyecto en los años 90 junto al doctor Martín Wartemberg y un grupo de empresarios visionarios. Hoy, la clínica está bajo la dirección de Marcela Granados, médica cirujana, especialista en Medicina Interna y en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Granados se unió a la Fundación en 1992 y, tras ocupar cargos como especialista, directora médica y subdirectora general, asumió la dirección tras la salida de Borrero.

En febrero de este año, la Fundación se convirtió en uno de los mejores 150 hospitales de todo el mundo, entre 2.400 evaluados de 30 países distintos.

Cardioinfantil e Imbanaco, dos referentes que completan el top

La Fundación Cardioinfantil también destacó en el listado, ubicándose en la séptima posición. Esta institución, reconocida por su enfoque en la salud cardiovascular y pediátrica, es hoy liderada por Dorothea Bickenbach Gil, presidenta del consejo superior. Bickenbach, una destacada banquera y empresaria, también es fundadora de Brikss Inmobiliaria, junto a Laura Camargo, en 2017.

Junto a ella trabaja el doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Cardioinfantil. Cendales es médico egresado de la Universidad El Bosque, con experiencia internacional en México, donde trabajó en Novo Nordisk Servicios Profesionales S.A.. Regresó al país en 2016 para vincularse a la Clínica de las Américas, y en 2020 asumió la dirección ejecutiva de la Cardioinfantil, liderando una nueva etapa de modernización y expansión.

Finalmente, en el listado también aparece la Clínica Imbanaco de Cali, fundada en 1976 y hoy dirigida por Rafael González Molina, un referente en la gestión hospitalaria del país. González preside además el Consejo Directivo de la Organización para la Excelencia de la Salud, y ha ocupado cargos clave como gerente general de la Clínica La Colina (2011–2015) y presidente de la Clínica del Country (2015–2017), antes de asumir la dirección de Imbanaco en 2017.

Rafael González Molina.

Estos resultados confirman que Colombia se ha consolidado como una potencia médica en Latinoamérica, con instituciones que combinan innovación, excelencia y talento humano. Y, sobre todo, que Bogotá y Cali se mantienen como los epicentros de la mejor salud del país.

