Shakira, ¿acaso el arte libera cuando factura?

Por: Eduardo Henao |

enero 20, 2023

¿Cómo debería expresarse el sentimiento humano? A ver, seres de luz que todo lo iluminan. Una tusa debería trascender el vómito y/o la cagada, el llanto y/o la moquera... ¿la identificación con una serie de canciones compuestas en la tusa otorga a la representación de esa etapa sentimental un carácter universal? ¿A todos nos pasa lo mismo? Sin duda, ¿pero de la misma forma? Tusa por pérdida pueden ser palabras para crear, el hallazgo de un gran tesoro, la narrativa de una embarcación que rompió dejando algunos rastros esparcidos en una diminuta porción de ancha mar en esta diminuta porción de tierra que es este planeta que vivimos. Nada. Pero tusa por pérdida (y dependiendo del tipo de pérdida, claro) puede significar también aniquilación, autodestrucción. Siempre queda algo, siempre se crea y recrea cierto olor del otro, ese cuerpo irrepetible o sus gemidos bajo una noche estrellada y oscura. Sabor de su sudor, su saliva, sus lágrimas, cuántas noches soñó volver a ser uno con ese otro ser que como uno está en este planeta.

De la cantante olvidadiza de himnos nacionales escuché muchas canciones, casi todos sus éxitos. Me encantan sus Pies descalzos, su estribillo inolvidable en su etapa de pop rock. Sobre todo me gusta que, del dolor, cree. También Estoy aquí es una canción de tusa. De hecho, escribo estos sentipensamientos escuchándola. Me gustan ese tipo de personas, aquellas creadoras cuya musa es el dolor de saberse perdidas. Celebro sus dardos lanzados, pero considero que hay otros creadores, otros sintientes del dolor de la pérdida, que lo han sabido expresar mucho mejor (hombres y mujeres), sin necesidad de alusiones infantiles, juegos de palabras rápidos, altamente volátiles de sentido, propios del reguetón.

La tusa es ante todo un diálogo, o más de uno, con seres que son uno mismo, porque hicieron parte de uno, pero que ya no existen más. Se fueron, en general, porque aún viven en la memoria, tienen allí acogida: visitantes bienvenidos y malvenidos suelen merodear casi siempre la ciudad de la mnemosine: extranjeros todos ellos, no son mas que yo y la alteridad, un yo, una otredad, una totalidad. Se les ofrece su taza de café, su mate cocido, sus galletitas, a aquellas imágenes del yo que conversan conmigo y reflejan lo que estoy siendo ahora; pero cuán mal se tratan los recuerdos que llegan sin ser convocados.

Sobre la mujer de los pies descalzos escribí un cuentito hace rato. Qué hermosa se ve aquella que crea y recrea, no deja que los demás la creen y recreen: esta última siempre se encuentra complicada, mientras que aquella va libre. Qué hermosa la mujer que crea, pero no todo ese escenario creado, entablado para la pelea de lobas, de perros europeos. ¿Quién sale ganando?, ¿quién perdiendo? ¿A cuánto ascienden las apuestas? Qué hermosa la creación cuando libera de algún dolor y genera libertad para quienes atraviesan etapas de tusa.

No hay una sola receta para expresar el sentimiento de duelo por pérdida, ni ningún medio que lo exprese mejor. Pueden ser palabras u otros instrumentos los medios: también bailar libera de energías negativas y entonces el cuerpo es el medio: bailar ante el oponente sigue siendo táctica de guerra. La pintura, el cine, en general cualquier expresión del arte a través de la cual el sujeto pueda ser libre del dolor, tienen sus mejores exponentes en quienes lo padecieron mortalmente, y su medio particular suele ser el mismo cuerpo. Éste siempre se autodestruye o se recrea en esa etapa.

La tusa, sin duda, es enfermiza... por ello recomiendo un vomitivo de arte. Pero no el arte para facturar, sino para liberar. ¿Acaso el arte libera cuando factura? Puede ser, pero esa no es la función inicial del arte. El arte no se hizo en principio para el comercio, ni para el capital; por eso arte musical y capitalismo han sido determinantes para la producción industrial, es decir, lo que se produce y cómo se monetiza. La tusa produce sentimientos, pero también moviliza la economía; la música tusera se vende siempre y cuando identifique. La música tusera de la cantante que se le olvidó la letra del himno de la nación de su país es sin duda capitalizable; tanto como lo es toda noticia con respecto a su etapa de ruptura de su relación familiar y del dolor por pérdida. ¿No es todo esto por lo menos un tanto ridículo? Toda tusa es ridícula, pero lo es un tanto más aquella que es capitalizable por la industria musical.

Finalmente, ¿se trata acá de reivindicación del feminismo? No lo creo. La cantante a la que se le olvidó el himno nacional de su país, en esta nueva canción está haciendo una vindicación para sí misma y no para el género, aunque, claro está, el feminismo podrá apropiarse de su estribillo para fortalecer su identidad. Su composición, sin embargo, se dirige a una alteridad conflictiva: “Pa tipos como tú” y “ella es igual que tú”. Se trata de una decepción amorosa cantada en pop, que comienza con un “perdón” previo a toda la letra, dardo un tanto envenenado que “salpica” a Piqué y a su joven novia. “Esto es pa que te mortifiques, mastique y tragues, trague y mastique...”. En fin, juegos de palabras que riman con el apellido de su exmarido, del padre de sus hijos. Bendita la creación que viene del dolor de la pérdida cuando libera. Bendita la autodestrucción sagrada y la consciencia de vida, para redimir a quienes vuelven en sueños, bañarlos en lindas palabras y agradecerles por lo que fueron, por y pese a lo que hicieron. De resto, son todo peleas de animales, lo cual siempre atrajo arquetípicamente la atención del animal humano.