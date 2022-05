Servando y Florentino, una pasión que sigue enloqueciendo a las colombianas

Después de diez años, Servando & Florentino vuelven a cantar en vivo y esta vez emprenden por primera vez el World Tour "En tu Ciudad 2022" con el que planean visitar más de 50 países y un total de 56 ciudades. La gira de conciertos incluye paradas en Argentina, Uruguay, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, El Salvador, Puerto Rico y muchas ciudades de Estados Unidos, haciendo escala en el mes de Junio en nuestro país para reconquistar los escenarios colombianos y también para deleitar a todo su público. En su show interpretarán sus más grandes éxitos, entre ellos: Una fan enamorada, Alíviame, De sol a sol y los grandes temas que cantaban cuando eran parte de la Orquesta Salserín, para asegurar una noche inolvidable a todos los asistentes. -Publicidad.- La fechas confirmadas para Colombia son: Barranquilla 2 de Junio – Díscolo.

Bogotá 3 de Junio - Royal Center

Medellín 4 de Junio - Centro de convenciones Plaza Mayor

Cúcuta 10 de Junio - Club de cazadores Publicidad. El año pasado, Servando y Florentino se reactivaron con un concierto streaming rompiendo récords de ventas y visualizaciones teniendo sus puntos más altos con los temas "En tu cuarto" y "Reunión de Primera". Antes de este show, los cantautores venezolanos no habían aparecido en escena desde su feat con Sharlene y "Mal de amor" en el 2014, y otra colaboración con Oscar D'Leon y Franco De Vita en el 2010 con "Pensando en ti", además de su último álbum en estudio "It's a wrap/Se acabó " del que sobresalió el éxito "Me vas a recordar". Los interesados en este show lleno de éxitos pueden adquirir sus entradas en la página oficial de boletería Servando y Florentino World Tour Colombia www.passline.com y obtener toda la información de costos y zonas del concierto referente a su ciudad.