El animal que más odian los colombianos no es tan malo como usted cree

Por: José Camilo Cervera Tellez |

octubre 07, 2022

Uno de los animales más temidos y apasionantes para los seres humano, sobre todo en Colombia, han sido las serpientes o culebras, desde tiempos bíblicos se relaciono en el Genesis a la serpiente con el demonio porque fue el animal que tentó a Eva a comer del fruto prohibido, lo que ocasionó el destierro del paraíso de Adán y Eva por parte de Dios, protagonista de leyendas como la de San Patricio donde según la leyenda desterró a todas las serpientes de Irlanda, en la cultura azteca fue representada como un dios.

Pero en la antigua Roma, la serpiente se relacionó con la medicina por parte del dios Esculapio, donde eran veneradas, pues si no saben, cuando ven una ambulancia hay un logo en forma de asterisco representando a una culebra enrollada en una vara; se trata de la vara de Esculapio, este ofidio que la representa no es peligrosa pese a su tamaño y además carece de veneno, por lo que es beneficiosa porque controla las poblaciones de ratones, que sí son capaces de transmitir enfermedades que incluso pueden desembocar en la muerte, como lo ocurrido en una de las pandemias más grandes de la historia que fue La peste negra, que ocasióno la muerte de más de un cuarto de la población europea, debido a la ausencia de sus depredadores como gatos y serpientes.

La aversión a las serpientes en Colombia sí es real, pero la mayoría son inofensivas porque hay muchas serpientes que carecen de veneno, cuya dentición es aglifa; estamos hablando de las serpientes ratoneras que prestan gran beneficio al ser humano, las comedoras de huevos, las constrictoras, la culebra de Esculapio, la falsa coral, entre muchas otras, y solo hay un pequeño porcentaje son venenosas y letales que han ocasionado miles de muertes al año en países en vías de desarrollo, puesto que la destrucción de sus hábitats han conducido a estos ofidios a entrar en conflictos con los seres humanos.

Las especies más involucradas son las cobras, las kraits en Asia las bothrops y cascabeles en Latinoamérica y las temidas mambas y las serpientes de árbol en África, esto es sólo un ejemplo, pero para determinar las especies que son letales para el ser humano hay que recurrir a sus tipos de dentición como la opistoglifa, donde los dientes son curvados hacia la parte superior del maxilar con un sistema primitivo de inoculacion de veneno; este tipo de serpientes pueden ocasionar envenenamientos leves, como la bejuca, la serpiente ojos de gato, la culebra bastarda, excepto la boomslang y las serpientes de la vid, que sí pueden ocasionar envenenamientos fatales, el otro grupo son las proteroglifas, como las cobras y sus primas, las corales y mambas.

Estas serpientes están involucradas en gran número de envenenamientos fatales en África Meridional y Asia y por último los Solenoglifos, donde el sistema de inoculación de veneno es el más evolucionado de todas las serpientes, así como sus colmillos que son móviles que se pueden plegar hacia adelante y atrás, de este grupo están las comúnmente víboras y serpientes de cascabel que han ocasionado gran número de accidentes fatales en el África Subsahariana y en América respectivamente, pese a su mala reputación las serpientes venenosas también tienen sus beneficios para el ser humano como controladores de plagas y generacion de medicamentos que en un futuro se podrían utilizar para tratar enfermedades como por ejemplo el cáncer o enfermedades que se creían incurables, debido a la composición de sus venenos.

Las serpientes en Colombia son importantes no sólo para los ecosistemas sino también para el ser humano, por eso hay que protegerlas, no caer en falsas creencias y no alterar su hábitat pues donde se siga alterando sus hábitats más conflictos se crearán entre serpientes y humanos así como más muertes se producirán y esto se puede evitar si se protegen los bosques y parques naturales.

