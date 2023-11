Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 32: la venganza de la izquierda

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

noviembre 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Primero que todo una aclaración: en este texto el concepto izquierda no corresponde a los juicios de valor (o prejuicios) emitido por los políticos, y, en general por el vulgo. De manera particular acudo a la palabra izquierda para referirme a los colectivos humanos u organizaciones que política, social, cultural e ideológicamente han sufrido persecución, discriminación, segregación y en algunos casos exterminio. Por otra parte, a lo largo y ancho de esta serie sobre la paz he acudido a términos plurisignificativos, como por ejemplo: terror, oscuridad, tinieblas.

-Publicidad.-

Al momento de usar dichos conceptos no he cometido la imprudencia de señalar personas, grupos humanos, partidos políticos ni Estados ni naciones. Tal prudencia no surge del miedo, sino del espíritu universal de estas lecciones de paz; es decir, que las ideas expuestas puedan tener validez en cualquier contexto, país, época, dimensión y plano del universo.

Desde otra perspectiva, en procura de la imparcialidad, urge admitir que la oscuridad y el terrorismo sobreabundan donde quiera que prosperen las ideas radicales, los excesos, los extremos y demás variables del fundamentalismo político, ideológico o religioso.

Publicidad.

Todos aquellos que pretenden imponer su pensamiento por la fuerza no han salido de la era cuaternaria; lo cual desafortunadamente significa que se quedaron varados en la época de las cavernas. De hecho, donde existen posturas beligerantes, intransigentes e inflexibles, surge inevitablemente el germen venenoso del odio y todo tipo de intolerancias.

En esta misma línea o sentido, el problema no es la izquierda. Tampoco lo constituye la derecha. Pero observen las acciones de la extrema izquierda y de la extrema derecha… de los extremos vienen todas las tragedias y las expresiones más extravagantes de la violencia.

A propósito, la incapacidad del hombre contemporáneo para conciliar los polos opuestos tienen a la humanidad a un paso del autoexterminio. ¡La política ha fracasado! Y así tenemos la desfachatez de llamar ser humano y criatura racional a los que exhiben y practican una vocación sanguinaria.

Por eso, la humanidad necesita nuevos paradigmas. Líderes conscientes, despiertos, interesados realmente en el bienestar de la gente. Líderes justos, rectos de corazón… personas coherentes, imparciales, moderadas, mesuradas, y a la vez valientes como corresponde a individuos con carácter y templanza.

Retomando el análisis medular de la presente lección: el péndulo de la historia, conforme a ley de la compensación, permite ahora el posicionamiento político de los grupos humanos que otrora fueron perseguidos y discriminados. Como suele decirse, están disfrutando su cuarto de hora. Por lo cual, desde el poder han propiciado escenarios de solidaridad y vínculos o redes de apoyo mundial. Sin lugar a dudas, esto constituye un hito y también una gran oportunidad.

Sin embargo, a mí modo de ver, implica una amenaza. Si caen en la trampa del resentimiento, eventualmente podrían generar episodios lamentables de venganza en todos los contextos y latitudes. Lo anterior constituiría un gravísimo error histórico.

Tarde o temprano el péndulo regresará a favor de la derecha con consecuencias igualmente violentas. En cambio, si la izquierda de aquí, de allá y de más allá demuestra nobleza, categoría y generosidad en el momento del poder y de la victoria podría haber un giro definitivo en el devenir de lo humano. Sería el salto cuántico de la política.

De sobra conocemos las terribles consecuencias de la ley del Talión: la del ojo por ojo y diente por diente. Los que disfrutan ahora de su “cuartico de hora” deberían guardar estas palabras proféticas, porque el tiempo las confirmará: la Diestra y su Reino de Justicia viene para quedarse.

Por último, una advertencia: implicaría una devastadora catástrofe humanitaria la pretensión oscura de los que lideran ambos extremos: dividir la humanidad en dos categorías: por un lado nazis o fascistas, y, por la otra, revolucionarios o terroristas. Un mínimo de sentido común evitaría un holocausto más terrible que el de la Segunda Guerra Mundial.

Posdata: próxima lección… donde hay tumbas hay resurrecciones.