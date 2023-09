Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 24: el dictador

si un hombre no logra trascender los propios dolores a través de un perdón sincero, lo más seguro es que la beligerancia aflore para generar tragedias nacionales

En un corazón que no ha sanado las heridas del pasado… En una mente caótica, incapaz de digerir la indigesta sopa de sus traumas… En un espíritu rencoroso y vengativo subyace, como una sombra, la figura del tirano. De hecho los personajes más sanguinarios de la historia tienen en común una infancia y juventud plagada de vacíos afectivos, violencia y frustraciones. No tuvieron quien los iluminara y prefirieron tener por habitación la hostil oscuridad del resentimiento.

En esa misma línea, si un hombre no logra trascender los propios dolores a través de un perdón sincero, lo más seguro es que la beligerancia aflore para generar tragedias nacionales. Es importante resaltar que los más famosos victimarios primero fueron víctimas. Sin embargo, los verdugos no surgen de manera espontánea ni tan de prisa: graduarse en la escuela de la crueldad exige también un proceso. En efecto, el déspota primero debe demostrar que puede ser un tirano de sí mismo. En consecuencia, lo será de su propia familia y entorno (subalternos). No sé si puedan creerme si les aseguro que una mente fuera de control, un ego herido de muerte y un corazón endurecido son todo el material que se requiere para el surgimiento de un dictador. Ojo-cuidado-peligro: los Stalin, los Hitler, los Torquemada y los Mussolini están a la vuelta de la esquina.

En otro contexto del análisis, y dada la coyuntura que padece el mundo, en la actualidad están servidos todos los ingredientes para el surgimiento de un déspota de talla internacional. Particularmente Latinoamérica es más vulnerable para todo tipo de experimentos políticos, más aún en el entorno enrarecido en que está inmerso el planeta en todas sus latitudes. Los que saben interpretar la realidad (atendiendo a los signos de los tiempos) tal vez coincidan conmigo cuando afirmo que nuestra región está siendo tentada por dos formas de totalitarismo: el de la extrema izquierda y el de la derecha.

Por otra parte, los expertos en geopolítica usan el concepto Nueva Guerra Fría ( yo hablaría de una Tercera guerra mundial en transición) para explicar la crisis mundial… A propósito, la Guerra Fría en los años cincuenta coincidió con el surgimiento de dictaduras en algunos países de América latina.

Atención: la historia tiende a repetirse, máxime si se cometen los mismos errores y se añaden otros peores. Además, hoy por hoy prolifera la falta de control estatal, el cambio climático causa estragos, la crisis alimentaria va en aumento y el movimiento de millones de refugiados son un grito de alerta, sobre todo con un agravante: aquí, allá y acullá… decenas de Estados en situación de guerra.

Con profunda tristeza declaro: a veces las personas, los países, las sociedades necesitan aprender lecciones. El vulgo suele decir: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En una lección anterior expliqué que los sinvergüenzas de la política socavaron hasta el abuso el mayor invento político de la humanidad: la inigualable y generosa democracia. Cuando llegue la nueva aurora, la humanidad regenerada y restaurada le abrirá con ansias los brazos a una bella dama que no supo respetar: la siempre bendita democracia.

Termino con un fragmento del que es considerado el mejor discurso de la historia: un texto escrito por Charles Chaplin, quien protagonizó El Gran Dictador, película dirigida también por él:

El odio del hombre pasará y los dictadores morirán y el poder que le arrebataron al pueblo regresará al pueblo, y, así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá.

Soldados: no os sometáis a estos engendros… mitad hombres, mitad máquinas, con mentes de máquina… y corazón de máquina. ¡No sois ganado! ¡Sois hombres¡ Y en vuestros corazones amáis a la humanidad. No odiáis ni vivís para el odio!

Soldados: ¡no peléis por la esclavitud! ¡Pelead por la libertad! En los libros sagrados dice: el Reino de Dios está dentro del hombre… no un grupo de hombres, sino todos los hombres. ¡ Y vosotros, el pueblo, tenéis el poder […].

¡A unirnos todos ya! Peleemos por un mundo nuevo, un mundo decente… que le dé al hombre la oportunidad de trabajar… que os dé a todos un futuro y a todas las edades seguridad. Fue prometiendo estas cosas que las bestias llegaron al poder, pero mintieron. Nunca han cumplido sus promesas y nunca las cumplirán. ¡Los dictadores se hacen libres ellos mismos, ¡pero esclavizan al pueblo! ¡Luchemos para cumplir la promesa! ¡Luchemos para liberar el mundo!

Posdata: próxima lección… En manos de psicópatas.