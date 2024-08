Sergio George, el gringo que está detrás de éxitos de Marc Anthony, Grupo Niche y Maluma

.Publicidad.

En 2008, Sergio George viajaba con sus hijos por una calle de Miami y fue embestido por una conductora que se había pasado un semáforo en rojo. Se dice que ella estaba ebria y que tenía una botella de tequila tirada en el piso del carro.

La mujer murió al instante, sus hijos (los del músico) recibieron heridas de consideración y a él tuvieron que reconstruirle la muñeca. Existía la posibilidad de que nunca volviera a tocar.

Lo único que él pudo pensar fue: “¡Qué sea lo que Dios quiera!”, pensando en que podría encontrar nuevas formas para trabajar en la industria de la música, como ser productor ejecutivo o mánager. Pero parece que Dios sí quiso, porque la operación fue todo un éxito.

Debe ser difícil afrontar el destino con tal nivel de aceptación. Sobre todo, cuando eres alguien que se ha convertido en uno de los productores más importantes de la música latina, que lleva más de 15 años definiendo (ahora son más de 30) la mayor parte del sonido de Marc Anthony.

Además, Sergio George ha participado como arreglista o productor de otros clásicos como “Sin sentimiento” de Grupo Niche, “Fabricando fantasías” de Tito Nieves, “Por ella” de Víctor Manuelle, “La quiero a morir” de DLG, “Mi primer millón” de Bacilos, entre muchísimas composiciones más.

Muchas de las canciones que ha hecho con Marc Anthony también llevan su marca “¡Ataca Sergio!”, que se convirtió en el grito de batalla de ambos y está presente en temas como “Valió la pena”, “Vivir mi vida” o “Te conozco bien”. Mejor dicho, en la mayoría de los palos que Sergio George le ha producido desde comienzos del nuevo milenio.

Así también es como se llama su libro: ¡Ataca Sergio! Inquebrantable, una obra que presentó el año pasado y que a los pocos días se convirtió en el lanzamiento de salsa más importante de la plataforma de ventas online Amazon.

George también puede reconocerse como autor de los últimos temas de Celia Cruz, entre los que se destaca la visionaria composición “La negra quiere tumbao” –que incorporaba golpes urbanos, en una época que el reggaetón todavía estaba en pañales– o “Ríe y llora”, aquel maravilloso último éxito de la cubana, donde ella les comunicaba a sus seguidores, de la forma más alegre posible, que estaba lista para morirse.

El músico recuerda que a Celia, quien murió de un tumor en 2003, tuvo guiarla en cada paso del proceso de grabación, porque ya estaba muy enferma. "Rie y llora", y su último álbum llamado Regalo del alma, salieron de forma póstuma, pocos meses después.

Tommy Mottola, a quien muchos sólo reconocen por ser el marido de Thalia, sin saber que es también uno de los empresarios más respetados de la música latina y uno de los principales artífices de la llegada de Shakira al mercado anglo, ha dicho que Sergio George es "uno de los compositores/productores más raros, únicos y talentosos que ha existido en la industria musical”.

Los primeros “ataques” de Sergio George

En 1979, Sergio George colaboró en el disco Por primera vez de Conjunto Caché y grabó con Conjunto Clásico en otro álbum llamado Felicitaciones. En los años siguientes también hizo algunos arreglos para Tito Puente, Ray Barreto y Willie Colón.

Finalizando los ochentas, Tito Nieves, cantante del Conjunto Clásico, recomendó a Sergio George en una empresa naciente llamada RMM Records & Video, para que comenzara como arreglista y asistente de producción. El sello, que se especializaba en salsa, merengue y latin jazz, apenas duró poco más de una década.

Por allí pasaron célebres músicos como Orquesta Guayacán, Celia Cruz, Marc Anthony, entre muchos otros más. Cuando el también intérprete de “Vivir mi vida” y el maestro se conocieron, él sólo tenía un disco grabado en inglés –que no suele contarse entre su discografía– llamado When the night is over de 1991.

La química entre ambos fue instantánea, trabajaron durante los dos primeros álbumes salseros de Marc Anthony (Otra nota, Todo a su tiempo) y George estuvo detrás de varios de sus primeros éxitos como “Palabras del alma”, “Hasta que te conocí” o “Nadie como ella”. También fue productor de “Vivir lo nuestro”, el mayor éxito de La India, que lo tuvo a él como acompañante.

Pero más o menos para 1997 se distanciaron y Sergio se fue para fundar su sello y trabajar con sus propios artistas. En los siguientes álbumes trabajó en discos que exploraban otros estilos como Galería caribe de Ricardo Arjona, Mi reflejo de Christina Aguilera, Pau-Latina de Paulina Rubio y, en años más recientes, en Latina, que es el disco que representó la entrada de Thalía a la música urbana.

En ese disco le produce el reggaetón más famoso que ha hecho la estrella pop mexicana, recordada por “Amor a la mexicana” o “Piel morena”, una canción llamada “Desde esa noche”, que tiene la participación de Maluma.

El regreso de Sergio George a trabajar con Marc Anthony

Luego de hacer discos de salsa sin Sergio, Marc Anthony exploró nuevamente con canciones en inglés que tenían un sonido más pop como “I need to know” o “You sang to me”; pero ambos volvieron a encontrarse para un disco de 2004 llamado Valió la pena. Además de la canción homónima del disco, ese trabajo tiene piezas inolvidables como “Ahora quien”, “Tu amor me hace bien” y “Escapémonos”, una balada con su esposa de entonces, la también cantante y actriz Jennifer López.

Desde entonces, Sergio George ha trabajado en todos los discos salseros de Marc Anthony. Uno de los más importantes fue la banda sonora de la película El cantante (2007), dedicada a la vida de Héctor Lavoe y protagonizada por el sonero con éxitos reversionados por él como “Aguanile” o “Che che colé”;

También en el disco 3.0, que en 2013 representó su regreso a la salsa (el de Marc Anthony), después de media década sin grabar canciones de este género, con canciones como "Cambio de piel" o "Flor pálida". Todos los sencillos fueron éxitos, principalmente "Vivir mi vida", una composición de un artista pop argelino que el sonero reinterpretó en clave latina.

Ese mismo año también lanzó Salsa giants, un concierto con varios de los mejores artistas que han trabajado con él: Marc Anthony, Luis Enrique, Oscar De León, Tito Nieves, Willy Chirino y hasta la Orquesta De La Luz, una banda de salsa que se ha hecho mundialmente famosa por su talento y por ser japonesa.

Después también hicieron Opus, que incluye el megaéxito “Parecen viernes”, que contó con la coautoría de Maluma, con quien hicieron la versión salsera de "Felices los 4". Pero el productor neoyorkino, también ha trabajado con muchas figuras colombianas, que aún no han sido referidas en este texto, como Grupo Caneo, Charlie Cardona, Ángeles, Grupo Galé y Alberto Barros.

La actualidad de Sergio George

Además de estar presentando su libro ¡Ataca Sergio! Indestructible (2023), el año pasado George también firmó un contrato con Sony Music para la producción de un ambicioso álbum con figuras de la música urbana. El disco que se llamará Urban salsa sessions no sale todavía, pero ya tiene en las calles dos sencillos con los artistas puertorriqueños Jay Wheeler y Wisin.

Para algunos podría parecer un acto hipócrita, del típico músico que siempre va detrás de las modas; pero el detalle es que Sergio George une el reggaetón y la salsa desde hace casi veinte años e incluso es posible que haya sido el primer productor en hacer esta hazaña. Por ejemplo, en 2006 hizo un disco llamado Salsatón, donde unió a Andy Montañez con Daddy Yankee, Julio Voltio y otros grandes de la época.

Es más, a Daddy Yankee también lo juntó con Marc Anthony, fue en 2021 cuando los tres presentaron "De vuelta pa' la vuelta". Un reggaetón salsero que ahora se puede reconocer como una de las últimas genialidades que hizo el cantante de "Gasolina" antes de retirarse de la música tradicional y dedicarse a hacer canciones cristianas. Así que un nuevo disco urbano puede ser una buena estrategia.

En el último año también ha estado presentando lo que parecen ser las primeras canciones de un nuevo disco de Marc Anthony: "Punta cana" y "Ale ale", que salió en las semanas que se estaba transmitiendo la Copa América 2024, que este año fue organizada por Estados Unidos.

De acuerdo a lo que Sergio ha explicado en entrevistas recientes, el gran ego de muchos artistas le ha cerrado las puertas al género, pero él cree que todavía la salsa puede revivirse. Su Urban salsa sessions con Sony Music parece ser su forma de intentarlo.