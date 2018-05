¿Se puede ser cristiano y votar por un gobierno alternativo?

A la mayoría de cristianos que conozco les parece increíble que algunas personas que van a sus comunidades o que sencillamente se identifican como “cristianos” puedan decir “voy a votar por Petro” o “voy a votar por Fajardo”. Algunos llegan a cuestionar los principios cristianos de aquellos que se atreven a expresarlo, porque ahí viene la otra problemática: algunos cristianos que quisieran votar por un gobierno alternativo, porque les llama la atención sus propuestas y su agenda, sencillamente no lo manifiestan públicamente por miedo al rechazo, la burla, el juicio de aquellos “hermanos” que siempre han satanizado conceptos como: guerrilla, socialismo, izquierda, comunismo, marxismo, laicismo, lucha de clases, entre otros. Lo anterior, sencillamente porque desde el siglo XIX los grupos conservadores y la iglesia, que eran uno solo, demonizaron todo principio liberal o “revolucionario” que alterara el statu quo de la época. Sin embargo, paradójicamente esta misma alianza entre conservadores e iglesia condenó y juzgó violentamente las misiones protestantes en Colombia, lo que algunos llamaron “la entrada del demonio”; en pocas palabras, la iglesia y los conservadores satanizaron a los protestantes y liberales, y en pleno siglo XXI los protestantes satanizan a los liberales e ideologías de “izquierda”.

No obstante, la paradoja no termina allí. En la década de los 90 del siglo pasado, los liberales, grupos alternativos, indígenas, comunidades afro y hasta “guerrilleros” ayudaron a construir una constitución que les permitiera a todos, léase bien, a todos, ser tratados como ciudadanos con los mismos derechos; sin importar diferencias de género, raza, ideología política, credo religioso. Esto les permitió a las comunidades protestantes realizar sus prácticas sin necesidad de sentirse perseguidos, esperando que en cualquier momento la policía llegara a sus casas a interrumpir sus manifestaciones. Además, se les permitió gozar de privilegios como la “abolición de impuestos”, al igual que ya se hacía con las iglesias católicas, abolición que no se presentó para otras comunidades religiosas.

Al parecer algunos no se han dado cuenta de que no solo la política es dinámica, la religión también lo es. Sencillamente el hombre no es estático y estar en cambio hace parte de la esencia intrínseca del ser. Es por eso que encontramos un sinfín de trabajos hermenéuticos basados en un mismo legado: la Biblia. En consecuencia, existe en Colombia y en el mundo incontables iglesias que se consideran judeo-cristianas, basadas en un mismo texto, pero con diferencias en sus interpretaciones que para algunos son irreversibles. Probablemente no se separan mucho de la realidad del ego, “todo aquel que piensa o vea el mundo diferente a mi está equivocado”. En mi opinión, la búsqueda incansable del individuo por su crecimiento espiritual es lo más relevante, llámese como se llame, pero desafortunadamente dicha búsqueda muchas veces cede ante la prepotencia de asumir que aquello en lo que creo es más acertado que lo del otro y sin intención o con la misma hago todo aquello con lo que probablemente no estoy de acuerdo.

Es ahí, en la diferencia, la diversidad, la variedad y el pluralismo, donde un Estado laico toma peso, ya que no obliga al individuo a pertenecer o hacer algo, sencillamente le permite tomar decisiones dentro de un marco legal. Es por eso que en la teoría usted puede decidir si quiere tener hijos, en qué institución estudian, dónde quiere vivir, en qué comunidad religiosa, artística, política, deportiva, entre otras quiere estar. Así mismo, es por eso que usted decide qué lee, qué ve, qué escucha; escoge su carrera, su trabajo, su almuerzo, su coche y hasta parece increíble, pero a diferencia de otras épocas hasta la pareja la escoge usted. Todo lo anterior enmarcado obviamente dentro de un contexto que condiciona esta toma decisiones y el cual debería ser armonioso con los derechos que constitucionalmente se pretenden garantizar y no quedar efímeramente en la teoría.

Dentro de este Estado laico se deben garantizar los derechos de todos: mujeres, hombres, homosexuales, negros, blancos, mestizos, hippies, cristianos, ateos, budistas, musulmanes, músicos, campesinos… absolutamente de todos. Usted no puede estar de acuerdo, por ejemplo, con que los homosexuales se casen, pero eso no debe impedir que lo hagan, esa es una decisión que toma cada individuo. Así como usted escogió ir a x o y comunidad, la otra persona decidió casarse con una persona de su mismo sexo; si usted quiere juzgar u opinar si le parece bien o mal está en su derecho, hay libertad de expresión, pero eso no debe impedir que los demás tomen una decisión tan personal como escoger con quién y cómo se casan. Al igual que el aborto y la eutanasia, estas probablemente son decisiones que no se comparten para algunos, aunque para otros sí. No entraré a dar mi opinión respecto al tema, pero sí sé que dicha decisión es responsabilidad del individuo que la asume, es el individuo que toma dicha decisión. Además, ¿cuántos casos no hay de abortos clandestinos porque hasta se desconoce que en Colombia ya es legal bajo ciertas circunstancias desde hace más de 11 años?

La agenda para algunos de mis amigos y conocidos solo pasa por tres temas: homosexuales (educación, matrimonio, adopción), aborto y eutanasia. Estos parecen ser los únicos temas que atañen a muchas comunidades cristianas, de hecho se han convertido en los asuntos más recurrentes, pero ¿y los demás? Probablemente el tema que más preocupa a muchos es que los homosexuales adopten niños, algo que ya es recurrente en muchos países del mundo, es una realidad, se quiera o no pasa y seguirá pasando, pero la pregunta a mi modo de ver no es si se está o no de acuerdo, ese es otro debate, es ¿qué estoy haciendo yo para que estos niños no sigan creciendo en institutos sin la posibilidad de tener una familia? Probablemente para usted una familia es padre y madre, no más, pero desconoce que en Colombia la mayoría de familias son disfuncionales; que hay 11.000 niños para ser adoptados y que en Colombia se estima que más del 80% de la población se considera practicante del catolicismo o de alguna corriente pentecostal o neo pentecostal.

Sin embargo, las cifras no terminan allí. En Colombia existen más de 5000 iglesias protestantes registradas, una relación aproximada de 1 iglesia por cada 2 niños en el ICBF y según el informe del observatorio nacional de familias solo el 55% de los niños en Colombia de 0 a 5 años están con su padre y madre, de esta edad en adelante el porcentaje de vivir con sus padres se reduce. Entonces, ¿en serio el problema de la familia en Colombia se da por que los homosexuales adopten niños?, ¿su voto se decide solo por este criterio? y ¿qué más está haciendo usted respecto al tema? Tuve la experiencia de compartirle a algunos conocidos cristianos la problemática, a lo que se me respondió: “yo prefiero toda la vida que se queden en el ICBF y no los adopten los homosexuales”. Posteriormente a esa afirmación, yo manifesté el querer adoptar en algún momento antes de llegar a procrear a lo que me respondieron: “uy no, no es lo mismo tener un hijo suyo a adoptarlo, de su sangre, producto del amor. Además usted no sabe los antecedentes biológicos de los padres, alguna enfermedad o comportamiento”. Sé que todos los cristianos no piensan de esta forma, pero desafortunadamente para muchos lo único que es importante es que los homosexuales no adopten, sencillamente porque se convirtió en un tema cliché y la única acción es votar en contra de esto.

Pues bien, afirmé en un principio que un cristiano sí puede votar por ideas alternativas y si lo puede hacer es por dos sencillas razones. La primera, aun cuando digan que estas promueven que se haga todo lo anterior, a mi modo de ver no lo promueven sencillamente no lo impiden, no se obliga, solo se da la posibilidad de hacerlo dentro del marco de lo legal (legal no es igual a correcto), no se entra en el debate religioso para tomar esta decisión, sino volveríamos a una especie de concordato donde se gobierna solo y exclusivamente bajo principios religiosos, pero los de cuál religión, ¿la que practico?, ¿de eso se trata? Algunos han olvidado que la misión de un cristiano no es imponer, es llevar un mensaje, dar testimonio con su vida en lo que cree, de ahí en adelante los demás deciden.

La segunda razón por la que un cristiano puede votar por ideas alternativas sin sentirse menos o más creyente es sencillamente porque muchas de estas ideas van con sus principios, luchan por el necesitado, por acabar la desigualdad, por eliminar la corrupción, por proteger nuestros propios recursos naturales que de eso también depende la vida misma, respetan sus creencias al igual que respetan las de los demás. No obstante, eso no implica que gobiernen con su credo, sencillamente porque se gobierna para todos, levantan la voz por los asesinatos de los líderes sociales, de campesinos, de indígenas, de todos aquellos que no aparecen en los medios, pretenden promover el conocimiento, el trabajo, una salud digna, pretenden no seguir en un ciclo de violencia sin fin, sino dar un paso para que Colombia desde más de 200 años de república y 500 desde su conquista pueda comenzar a vivir medianamente sin violencia. Yo me pregunto, ¿todos estos temas no están en la agenda de un cristiano?, ¿acaso se omite en la Biblia y en las enseñanzas de Jesús todo lo anterior? Si usted busca un candidato perfecto nunca votará por nadie, sencillamente no lo hay, pero puede hacer un ejercicio de mirar otras aristas de la sociedad que también están dentro de su creencia y aunque no sean temas tan recurrentes en sus comunidades hacen parte del común y créanme que muchas veces afectan más que otros.

Vote por convicción, analice y estudie el contexto en el que se encuentra. Si usted cree en Dios busque su dirección, sea de la creencia que sea. Si usted no cree en nada, por favor, vote bajo sus principios y manifieste su opinión en las urnas, pero lo más importante es que todos ejerzamos nuestro derecho al voto.

