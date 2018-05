¿Por qué había girasoles en el cierre de campaña de Petro?

El discurso de Gustavo Petro fue acompañado por unos girasoles, que pesar de que no hubo un acto público, a Ángela María Robledo y Gustavo Petro les fueron entregados como símbolo de respaldo a sus candidaturas, desde líderes de base del Alianza Verde que lo consideraron coherente con los principios de su partido.

Ellos son Camila Manzanares, edilesa de Teusaquillo y Albeiro González, militante del Alianza Verde y secretario de juventud de la federación de acción comunal que representaban el sentir de diversos militantes, entre muchos otros, Martha Lucia Agredo Cerón, codirectora nacional de juventudes del partido alianza verde; Luis Carlos Avellaneda Tarazona presidente de la Unidad Democrática; Fernando Gómez, miembro de la dirección nacional de la UD; Tatiana Zambrano, excandidata a la Cámara del Valle; Johan Osorio también del Valle; María Alejandra Díaz Castillo, de Córdoba; Jaime Rojas de Tolima; Sirus Pacheco, de norte de Santander; entre otros líderes de distintas regiones del país.

Publicidad

Desde un comienzo, sumando al esfuerzo de otros sectores, Camila y Albeiro apoyados en la experiencia de reconciliación lograda en el pacto juvenil por la paz, e interpretando el sentir de las bases del Alianza Verde, buscaron unidad entre las candidaturas de las fuerzas alternativas; lo anterior en razón a que el proyecto de lograr un acuerdo sobre lo fundamental —la defensa de los acuerdos y la lucha contra la corrupción— entre las campañas de Humberto De La Calle, Gustavo Petro y del mismo Sergio Fajardo, fue desestimado, pese a que en el último congreso del Partido Alianza Verde, se aprobó conformar una coalición amplia y democrática por la defensa de la paz.

Al pasar los meses, luego de tener certeza de que la dirigencia del partido no realizaría ninguna coalición amplia con los demás movimientos alternativos que defendieron los acuerdos de paz y la lucha anticorrupción; el día 5 de abril de 2018, Camila Manzanares como vocera del movimiento ciudadano que lidera: Por la Vida, y en su condición de edil, radica una carta haciendo un llamado a la dirección del partido a considerar el apoyo a Ángela María Robledo.

A continuación se puede observar el comunicado enviado al partido:

Mi amiga, la valiente @milateusaquillo edil verde de Teusaquillo le solicita al @PartidoVerdeCoL libertad para apoyar a @angelamrobledo ❤ pic.twitter.com/981xjzySd2 — andrei Puentes (@andreipuentes) April 6, 2018

Ante la falta de respuesta del Partido Alianza Verde y la urgencia de la llegada de las elecciones presidenciales, e inspirados por la coyuntura y la comunicación oficial del colectivo ”Vamos por los derechos” del Polo Democrático, Camila radicó una segunda misiva objetando conciencia frente a la decisión del partido de apoyar la candidatura de Sergio Fajardo así como haberse negado a una más amplia coalición que asegurara a los sectores alternativos la posibilidad de llegar al poder.

A continuación el mensaje de objeción de conciencia radicado desde el movimiento “Por la vida”:

A partir de ahí, se inicia una campaña para acompañar a Ángela María Robledo, como reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria y a su representación de los principios del Alianza Verde desde su fundación. Recordemos que la personería jurídica del Alianza Verde es la de la Alianza Democrática M-19; sus estatutos referencian la lucha contra la desigualdad social, la defensa de los recursos naturales, las prácticas solidarias con el ambiente, la promoción de la soberanía alimentaria y se encuentran alineados a los propósitos de los partidos verdes del mundo. Por tanto, en cuanto se prioriza la política de la vida, la democracia, la defensa de lo público, la justicia social, la no violencia y la igualdad que garantiza la equidad y la inclusión, se hace evidente, que la fórmula presidencial que más se acoge a los mismos es la de Colombia Humana.

Así entonces se decide, como parte de esta campaña, la entrega de girasoles, simbolizando la esperanza y el florecer de fuerzas vivas del Alianza Verde, que acompañan de manera directa y franca la construcción de una Colombia Humana, fuerzas que se identifican dentro del partido como la Alianza Verde Humana.

Estos girasoles son la forma de expresarle a Ángela María Robledo —la primera mujer feminista que ha defendido la paz, y la dignidad de las mujeres, desde su lenguaje, con propuestas y acciones— que somos miles quienes la seguimos acompañando en su lucha coherente con los principios de la Alianza. También representan el descontento a que la Coalición Colombia se haya conformado de manera antidemocrática ignorando a quienes hacíamos parte de una mayoría que reclamaba la convergencia en una sola fuerza alternativa por la defensa de la paz.

Invitamos a los simpatizantes del Partido Alianza Verde y a la sociedad en general a dejar el miedo y salir a apoyar en las urnas al programa de gobierno del pueblo que ataca de manera frontal la desigualdad social, promoviendo los cambios que el país necesita. En definitiva, los girasoles en la Plaza de Bolívar quieren decir que la Alianza Verde es Humana, que la Colombia Humana también es verde.

Somos líderes de base de la Alianza Verde y queremos que Ángela María Robledo sea nuestra vicepresidenta y Gustavo Petro nuestro presidente.

Pd: Hoy, no enorgullece al partido como frente a las alarmas de un eventual fraude electoral, justificado en probadas irregularidades en los comicios del 11 de Marzo, se haya convertido el llamado al cuidado del voto y la democracia en una disputa política. Que la lucha anticorrupción no sea sustancial y transversal en todo actuar político y se use a conveniencia en campaña es un despropósito en este momento histórico de transición a una era de paz en el país.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!