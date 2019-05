Señor Guaidó, usted tiene una gran responsabilidad con su país, pero debe ser autónomo

Señor Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez​​.

Reciba un cordial saludo desde Colombia.

El 30 de abril de 2019 fue un día histórico para el destino de Venezuela: usted, como presidente autoproclamado, por fin, ha hecho su primer acto significativo durante su corto mandato: liberar a Leopoldo López. López es su mentor político, su inspiración; ustedes pertenecen al mismo partido político Voluntad Popular. Y usted, en agradecimiento y en hacer prevalecer la justicia, liberó a López.

Usted ha dado por iniciada la fase final de la Operación Libertad, la cual es una revolución en contra de la tiranía del corrupto de Nicolás Maduro. No apoyo muchas de sus tesis, como por ejemplo, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero apoyo su idea de la llegada de la democracia y la normalización para el país vecino. No estoy de acuerdo en sacrificar un sin número de vidas con apoyo de ejércitos militares de otros países. Los problemas de Venezuela los deben resolver los venezolanos. Sería bueno de recuerde los discursos de Enrique Capriles, en donde llama a la democracia sin violencia y pide el derrocamiento del régimen de Maduro sin tener que sacrificar vidas.

Ha dado usted la orden de iniciar la revolución. Pero viendo y leyendo las noticias, me di cuenta de que sus seguidores, las personas que están marchando por las calles aledañas de Caracas y dentro de ella, son miles. Miles de ciudadanos y cientos de militares que se revelaron esperan que en esta ocasión sí se pueda dar el “fin de la usurpación”. Ustedes están combatiendo en contra de casi un millón de seguidores de Maduro (o más). Es una regla básica de la sociedad: los idiotas sobrepasan en número a los entendidos. Su deber como presidente interino de Venezuela es cuidar la vida de las personas que usted “gobierna”; no permita que ningún venezolano muera a causa de decisiones apresuradas. ¿Se acuerda de los planes Ávila y Zamora, los cuales fueron condenados por el Corte Interamericana de derechos humanos? Las manos del dictador de Maduro no van a temblar al momento de activar el Plan Zamora tan pronto se vea acorralado (situación extremadamente grave para el pueblo de Venezuela).

Una revolución es clara, no tiene matices. “Vencer o Morir” es el lema de toda revuelta. Si en esta oportunidad usted no cumple sus metas, directamente va a la cárcel, o en un peor escenario, puede morir en el intento. ¿Realmente está dispuesto a asumir ese riesgo? Una cosa es decirlo en público con los ánimos calientes, pero otra cosa es hacerlo realidad. ¿Por qué no se le ve marchando en las manifestaciones que convoca? Lo he visto dar discursos, pero no al frente de las marchas, como lo hacía Henrique Capriles, el cual lideraba esas manifestaciones y estaba al frente de ellas y se hacía visible en cada manifestación.

Leopoldo López, Antonio Ledesma, Julio Borges, Lilian Tintori, etc., no son buenos opositores, ellos quieren tener el poder, nada más. ¿Por qué ellos no quieren que se adelanten las elecciones presidenciales? Por el contrario, María Corina Machado, Henrique Capriles, etc., son políticos que siempre han estado con el pueblo venezolano y no utilizan las calamidades de Venezuela con fines políticos.

Las marchas de hoy, 30 de abril, y las que usted anunció para el primero de mayo, solo serán marchas que servirán para continuar con el rechazo al régimen de Maduro. En contraste, Nicolás Maduro seguirá con sus violentas represiones, con su dictadura y con su corrupción. Pero no será un real “Golpe de Estado”. Un verdadero Golpe de Estado necesita de mucha ayuda militar; a usted le hace falta el apoyo de más militares, ojala oficiales de alto rango; usted necesita de una buena estrategia y de una buena táctica para que esta tenga un margen de error muy bajo; los recursos demás que ya los tiene, también, el apoyo extranjero, sobre todo el apoyo de Estados Unidos.

Todavía no es tiempo de la añorada revolución, los medios de comunicación son muy exagerados (sobre todo los de mi país). No se lo tome a la ligera. Recuerde usted el Golpe de Estado en el año 2002 en estas mismas fechas, cuando se cantaba victoria y luego, como si nada, Venezuela siguió con el mandato del fallecido Hugo Chávez.

Debe usted recordar el acelerado y fallido intento del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Usted se apresuró en decir que en esos días Venezuela iba a tener libertad democrática, iba a tener alimentos y medicamentos, pero solo fue una lucha de poderes para ver quien convocó más asistentes a los conciertos.

Señor Guaidó: cree mesas de diálogo con el enemigo de la democracia, busque soluciones pacíficas para que la libertad de Venezuela sea un hecho a corto tiempo, lo más corto posible. Usted, como presidente autoproclamado, tiene una gran responsabilidad que debe manejar de manera autónoma, sin obedecer órdenes de terceros (como desafortunadamente no hace el “presidente” de mi país), pero no olvidando la historia de Venezuela. Haga cumplir las leyes de la constitución pero que prime siempre la vida de los venezolanos.

Espero que pueda leer esta carta algún día.

