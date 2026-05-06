- Colombianos le apuestan a tener casas y apartamentos como refugio en EE. UU. y compran de contado

Con inversiones que superan USD 1.680 millones, el país entró al 'top 10' mundial de compradores inmobiliarios en Estados Unidos

Lo que comenzó como una búsqueda de seguridad financiera se convirtió en un movimiento de capitales sin precedentes. Colombia ha consolidado su posición como uno de los diez mayores compradores extranjeros de bienes raíces en Estados Unidos, según el último reporte de la National Association of Realtors (NAR).

En un solo año, los colombianos movieron la impresionante cifra de USD 1.680 millones hacia el mercado inmobiliario estadounidense, compitiendo codo a codo con economías mucho más grandes.

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Este fenómeno, que muchos analistas califican como una "fuga de capital silenciosa", revela que el inversionista colombiano ha dejado de ver a Estados Unidos como un destino de vacaciones para convertirlo en su principal caja fuerte.

El club de los "compradores de contado"

Uno de los datos más reveladores de esta tendencia es la forma en la que se está cerrando el negocio. Mientras que el comprador estadounidense promedio sufre para pagar las tasas hipotecarias al alza, el 47 % de los extranjeros, donde los colombianos son líderes, compra de contado.

Esto significa que casi la mitad de las transacciones no dependen de un banco: es capital líquido que sale de Colombia para aterrizar directamente en La Florida, Texas o Madrid (donde el interés también crece).

El valor promedio de estas inversiones ronda los USD 494.400, lo que confirma que no se trata de un mercado para aficionados, sino de capitales medianos y grandes que buscan refugio.

¿Por qué Colombia escala en el ranking mundial?

Existen tres factores clave que explican por qué el país saltó al 3% de la cuota de mercado internacional en EE. UU.:

Diversificación de riesgo: Ante la volatilidad del peso y la incertidumbre en las políticas locales, el "ladrillo en dólares" se percibe como el activo más seguro.

Ante la volatilidad del peso y la incertidumbre en las políticas locales, el "ladrillo en dólares" se percibe como el activo más seguro. Vínculos migratorios: El 56% de las compras internacionales son realizadas por personas que ya tienen algún tipo de visa o residencia, facilitando los trámites legales.

El 56% de las compras internacionales son realizadas por personas que ya tienen algún tipo de visa o residencia, facilitando los trámites legales. Nuevos modelos de entrada: Aunque las barreras son altas, han tomado fuerza los esquemas de inversión fraccionada, permitiendo que colombianos con menos liquidez participen en el negocio sin comprar una propiedad completa.

La Florida: el imán inagotable

Aunque el mercado se está diversificando, el sur de La Florida sigue siendo el destino predilecto. El estado ha captado una migración masiva de capitales internos (de ciudades como Nueva York) y externos, lo que garantiza una valorización que, para el bolsillo colombiano, es doble: por el inmueble en sí y por la fortaleza del dólar frente al peso.

La Florida.

Sin embargo, este "éxodo de divisas" también prende alarmas sobre la desinversión en el mercado inmobiliario local, que ha visto cómo los grandes capitales prefieren la seguridad de un estudio en Miami antes que un proyecto de lujo en la sabana de Bogotá o el Poblado en Medellín.

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