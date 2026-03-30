- Semana Santa llegó sin que el director de Invias renovara el #767

El tradicional servicio de asistencia vial #767 dejará de operar tras décadas de funcionamiento como la principal herramienta para que los viajeros consultaran el estado de las carreteras y reportaran emergencias.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) decidió no prorrogar el contrato con el administrador actual ni abrir un nuevo proceso de licitación, lo que implica que el contratista solo operará hasta el martes 31 de marzo. Ante esta situación, la entidad anunció que a partir del sábado 28 de marzo el numeral ya no estará habilitado para reportes en tiempo real.

Aunque existe la posibilidad de que Invías asuma el servicio directamente en el futuro, actualmente no se dispone de información oficial que confirme dicho plan. Esta línea gratuita, inaugurada en noviembre de 2010 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue fundamental para cumplir con las políticas de Gobierno Digital y ofrecer seguridad vial en todo el territorio nacional. No obstante, para esta Semana Santa, los usuarios ya no podrán contar con este canal de comunicación de doble vía para identificar restricciones, problemas de movilidad o alteraciones del orden público.

El servicio les permitía a los viajeros por carretera comunicarse en doble vía con el Invías, lo que hacía posible identificar en tiempo real problemas de movilidad en las carreteras nacionales, el estado de las vías, emergencias, restricciones vehiculares y novedades viales, así como reportar alteraciones de orden público o seguridad en las carreteras.

El director de Invías, Juan Guillermo Jiménez, en el marco del plan Semana Santa Segura presentado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, y la Policía Nacional, anunció que la cancelación del #767 obedece a una transformación digital estratégica, e indicó que los nuevos canales de comunicación serán la línea de WhatsApp 320 301 7300 para reporte de novedades y solicitar asistencia inmediata, y para la consulta de estado de las vías en tiempo real, la línea gratuita nacional 01800 519 1656 (conmutador nacional) estará disponible las 24 horas del día, y la línea 601 377 0600, opción 3, estará disponible en horario laboral.

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