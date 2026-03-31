- Audaz alianza de Olímpica y Terpel, un empujón en la recuperación de los supermercados de los Char

Con José Carbonell al mando, la cadena busca unirse con los chilenos dueños de las gasolineras para que los clientes puedan redimirlos en cualquier parte

Tras un muy buen año para Olímpica, en el que cerró con una utilidad cercana a los $80.000 millones y José Manuel Carbonell fue nombrado presidente de la compañía, la familia Char se prepara para iniciar una nueva etapa marcada por una alianza con Terpel, empresa que en Colombia es dirigida por el ingeniero Óscar Bravo Restrepo.

El acuerdo entre Terpel y Olímpica permitirá a los clientes integrar sus programas de fidelización. Así, los usuarios podrán reclamar puntos Olímpica en la plataforma Vive Terpel y, a su vez, redimir beneficios en las estaciones de servicio de la compañía. En otras palabras, quienes compren en las tiendas Olímpica podrán acceder a beneficios en Terpel, y los clientes de esta última podrán usar sus puntos en los supermercados de la cadena.

Este movimiento responde a los cambios que atraviesa el sector de supermercados en Colombia. Por un lado, el Grupo Éxito adelanta una estrategia de unificación de marcas, concentrándose en Éxito y Carulla. Por otro, los Santo Domingo, a través de D1, continúan apostando por el liderazgo en el segmento de descuento duro, mientras que Makro busca atraer nuevos clientes con su formato Mikro.

En este contexto, la competencia para Olímpica se intensifica. Se trata de uno de los negocios más importantes de la familia Char, aunque sus orígenes fueron modestos. En 1953, Fuad Char fundó en Barranquilla un pequeño almacén de abarrotes y botica. Con el tiempo, el negocio creció gracias a una estrategia de precios bajos, consolidándose principalmente en la región Caribe. Hoy, la cadena tiene presencia en más de 20 departamentos del país.

No obstante, la compañía enfrentó momentos difíciles recientemente. En 2024 se habló de una crisis que incluyó despidos masivos, cierre de tiendas e incluso especulaciones sobre una posible venta. Ante este panorama, se implementaron transformaciones importantes, entre ellas la salida de Antonio Char de la gerencia y la llegada de Carbonell.

Bajo el liderazgo de Carbonell la situación ha mejorado. La familia Char dejó atrás la idea de vender la compañía, recuperó el dinamismo de la marca y ahora proyecta a Olímpica como una de las cadenas más importantes del país para 2026, apoyándose en estrategias como la alianza con Terpel.

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