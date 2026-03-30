- Revés de la facultad de derecho del Externado: fue superada por Los Andes en el ranking QS

Hasta su muerte en 2012 Fernando Hinestrosa se dedicó a hacer de esa carrera su bandera que igual sigue estando junto a los Andes entre las mejores de AL

La histórica facultad de Derecho del Externado fue superada por la facultad de Derecho de Los Andes. El dato se dio a conocer por el ranking QS (consultora británica Quacquarelli Symonds presidida por Nunzio Quacquarelli) que anualmente jerarquiza 800 universidades alrededor del mundo. Allí se estableció que Los Andes superaron al Externado y al Rosario en el ámbito de la enseñanza del Derecho.

Se trata de un cambio importante si se tiene en cuenta que la facultad de Derecho del Externado, fundada el 15 de febrero de 1886 por el jurista Nicolás Pinzón Warlosten, fue considerada durante años como la mejor del país. En parte, esa fama se sustentó en su tradición de ser un espacio vanguardista. Un dato relevante: del Externado egresó la primera mujer abogada en Colombia, Rosa Rojas de Castro.

En sus orígenes, la facultad de Derecho del Externado abogaba por ser una institución laica en la enseñanza de la disciplina, con libertad de cátedra y formación en valores democráticos. En otras palabras, la formación de los estudiantes sería independiente de cualquier doctrina, creencia o institución religiosa. Fue una educación disruptiva frente al mandato de la Regeneración impulsada a finales del siglo XIX por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, quienes pretendían imponer el orden, centralizar el poder y fortalecer la unión Iglesia-Estado, con el catolicismo como eje social central en el país.

La sede del claustro educativo del Externado estuvo localizada en el costado occidental de la Plaza de Bolívar en Bogotá y solo contaba con la facultad de Derecho. La universidad cambió de sede y hoy se encuentra en la Calle 12 #1-17 Este, y acoge a cerca de 13.500 estudiantes. La institución recibió la influencia de los más modernos centros educativos de Europa, que en el siglo XIX se oponían al sistema de internado.

Actualmente, la facultad de Derecho del Externado está dirigida por la doctora Emilssen González de Cancino. La decana asumió el cargo el 10 de junio de 2022 y cuenta con un doctorado en Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Por otra parte, la facultad de Derecho de Los Andes está dirigida por Eleonora Lozano Rodríguez.

La facultad de Derecho de Los Andes fue creada en 1968 y en su momento resultó muy innovador su modelo de estudios por semestres, contrario a la costumbre de dividir la carrera por años. En el ranking QS presenta mejores indicadores de empleabilidad e investigación, con un puntaje de 76, superior al del Externado, que registra 67 en esos mismos indicadores.

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