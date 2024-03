Le dejó $7 mil millones a América, brilla en Argentina y busca su debut con la selección Colombia

.Publicidad.

En diciembre de 2023, Juan Camilo Portilla se convirtió en la mina de oro de América de Cali después de firmar su paso al fútbol argentino. El mediocampista fue vendido por 1,8 millones de euros (7,6 mil millones de pesos) a Talleres de Córdoba y se convirtió en un cafetero más en conquistar la tierra de Lionel Messi. Tras sus buenas actuaciones en los diablos rojos, se esperaba que en el equipo de la "T" también fuera importante; y sin decepcionar, ha logrado hacerse con la titular y brillar a tal nivel que fue convocado por Néstor Lorenzo para hacer parte de la selección Colombia, equipo con el que nunca ha jugado.

📝 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentar a 🇪🇸 y 🇷🇴 el 22 y 26 de marzo.



🔗 https://t.co/Xjrd4KVzbT#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1ib9VqWWUP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 14, 2024

| Vea también: Se le adelantaron a Néstor Lorenzo: El juvenil colombiano que juega en el Real y fue convocado por España

..Publicidad..

Y es que, aunque esta no es la primera convocatoria de Juan Camilo Portilla al equipo nacional, pues a inicios de 2023 fue llamado también por Néstor Lorenzo para hacer parte de la plantilla que disputó el amistoso contra Estados Unidos en Los Ángeles, California, el joven jugador no ha tenido minutos dentro de la cancha vestido de amarillo, pues en ese compromiso no ingresó al terreno de juego. Es por eso que estos partidos contra España y Rumania podrían ser decisivos para su debut en la tricolor, pues su buen momento lo hace merecedor de estar en el terreno de juego.

...Publicidad...

Los números con los que llega Juan Camilo Portilla a la selección Colombia

Hay que recordar que los números del mediocampista nacido en Santiago de Cali han sido muy buenos en 2024. En Talleres ha disputado 10 partidos, todos como titular, y ya suma 4 asistencias y 1 gol. Su incidencia en el fútbol del equipo argentino ha sido tan evidente, que desde tierras gauchas ya lo inclinan como un jugador que está alistando las maletas para irse al fútbol europeo, así como lo hicieron algunos de sus compatriotas como Radamel Falcao García o James Rodríguez.