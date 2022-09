Se revela el rostro de Dios: no es barbado ni de pelo largo

Por: María Sierra Molina |

septiembre 05, 2022

Desde el punto de vista filosófico, el hombre se define como un individuo, es una unidad indivisible, dotada de alma y espíritu, cuya racionalidad le permite tener conciencia de sí mismo; capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente, y sobre su futuro.

El hombre es un ser superior a todas las cosas naturales que existen en la tierra, se conoce que es una unidad compuesta entre lo material y lo espiritual. El hombre siempre ha tenido la necesidad de conocer (la verdad d)- el mundo que le rodea. Ahora bien, la escritura bíblica afirma que el hombre fue creado a imagen de Dios.

“26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. Génesis 1:26-27

Cuando Dios dijo, según la Biblia, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” de esta manera Dios terminaba la creación con un “toque personal”. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento (Génesis 2:7). De acuerdo a esto, el hombre es el único, entre toda la creación de Dios, que tiene una parte material (cuerpo) y una inmaterial (alma / espíritu).

El ser humano, entonces, refleja algo de la naturaleza divina y este sirve como un representante divino en el planeta, sin embargo, no comparte atributos como su omnipresencia, o su omnipotencia, en cambio, debemos tener claro que el ser humano refleja la imagen de Dios a partir de otros atributos como por ejemplo la capacidad de amar, de comunicar, etc., No colocaría esto a menos que definiera aspectos del mismo.

Ahora bien, la ética, como rama de la filosofía, tiene como objetivo lograr el bien del hombre. La ética reflexiona acerca de las conductas morales del ser humano y sus efectos en la sociedad. También nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto, y se relaciona con valores o el compromiso a fin de ser buenos ciudadanos.

Por otro lado, la ética contribuye a la formación de seres humanos autónomos, capaces de decidir y encontrar por sí mismos el sentido que quieran darle a su vida, seres conscientes, actores de su vida, capaces de interactuar con el prójimo y con su entorno, es decir, que busca que el hombre sea ideal y correcto en todos los sentidos.

Es por esto que ser imagen creada es constitutivo del hombre. Esta imagen es el sello que Dios ha puesto en el hombre, el cual expresa que éste es una criatura racional, dotada de inteligencia, voluntad y libertad. Es decir, el hombre está dotado de la capacidad de conocerse y de transcenderse para entrar en relación consigo mismo, con los semejantes y con Dios mismo.

La imagen y semejanza del hombre como creación de Dios en, por decirlo así, la dinámica espiritual que nos permite estar en comunión con Dios y ser semejantes a Él en aquello que nos ha dotado para relacionarnos mental, moral y socialmente.

Ahora bien, No debemos malinterpretar esto y pensar que significa que somos como Él en el sentido de ser 'pequeños dioses', sino más bien que compartimos algunas de sus características, aunque a una escala finita y limitada.

Esto lleva a pensar en la imagen de Dios en el hombre. Tener la “imagen” o “semejanza” de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que “Dios es espíritu” (Juan 4:24) y por tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios, en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir.

El hombre ocupa un lugar especial en la creación, y Dios sopló en él aliento de vida (Gen. 2.7), es decir, dejó una huella especial en el hombre. El hombre es imagen de Dios porque además de ser carne y hueso, es espiritual, capaz de pensar y de amar, capaz de darse e imitar la generosidad de Dios lo mejor que puede, no dejará de amar y no despreciará nada de lo que ha hecho.

Por lo tanto, está mal preguntar ¿cuál es la imagen de Dios? Pero podemos descubrir el "rostro" de cada persona mirándolo, porque cada gesto de amor que hemos hecho a otra persona desde que Cristo vino a este mundo, se lo hemos hecho a Él.

Por: María Sierra, Laura Frías y Saray Duran.

