- Se le abre puerta a la sudafricana AngloGold Ashanti para su proyecto de oro en Jericó

El nuevo director de la ANM se estrenó con una decisión que revive las expectativas frente a Quebradona el proyecto minero que lidera Mauricio Echeverry

En su primera semana al frente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) —tras asumir el cargo el 13 de agosto mediante el Decreto 1190 de 2026—, Juan Camilo Valencia González rectificó la postura del Estado colombiano frente al desarrollo del proyecto minero Quebradona, de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. La entidad autorizó una prórroga para la etapa de exploración que se extenderá hasta el 8 de diciembre de 2027.

Al justificar la medida, la ANM señaló que priorizó la revisión de los argumentos técnicos del proyecto y determinó que aún deben ejecutarse actividades exploratorias esenciales para precisar las características del territorio y consolidar la información requerida para su desarrollo.

Con esta decisión, la entidad viabiliza y reactiva las actividades de esta fase en un proyecto enfocado principalmente en la extracción de cobre (80 %), además de oro y plata. Su área abarca entre 4.881 y 7.593 hectáreas ubicadas entre los municipios de Jericó y Támesis, en el suroeste antioqueño.

Exigencias técnicas y entorno institucional

Durante este periodo, la compañía, encabezada por el abogado Mauricio Echeverry Gutiérrez, quien fue nombrado presidente de Anglo Gold Ashanti en el 2022 después de haberse desempeñado como director jurídico, deberá completar los estudios geológicos, ambientales y del recurso hídrico, entre otros análisis especializados. Asimismo, la empresa tendrá que presentar una estrategia de relacionamiento comunitario en Jericó y Támesis con el fin de fortalecer el diálogo, mantener informados a los pobladores y acompañar el desarrollo de las actividades en el territorio.

Los habitantes y campesinos han generado plantones de resistencia a la AngloGold Ashanti ante temores de que la futura explotación dañe las fuentes de agua y la economía agrícola de la región

Esta determinación representa una sorpresiva rectificación institucional frente a la postura sostenida durante la administración de Gustavo Petro y se alinea con el propósito del gobierno de Abelardo de la Espriella de dinamizar la articulación con el sector privado minero. Cabe recordar que, en diciembre de 2025, la misma ANM había negado una solicitud de prórroga a Minera de Cobre Quebradona S.A.S., argumentando deficiencias en el relacionamiento social y retrasos ambientales tras el archivo del trámite del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro había declarado la zona como reserva temporal de recursos naturales renovables mediante la Resolución 855 del 20 de junio de 2025. Dicha norma restringe la actividad minera por un periodo de tres años (prorrogables por dos más) mientras las autoridades realizan estudios técnicos para determinar si la convierten en un área protegida permanente o si revocan la medida. Esta designación cobija 37.365,57 hectáreas distribuidas entre los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada. Ante el nuevo escenario, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, deberá evaluar dicha resolución para articular la política ambiental con la decisión de la ANM.

De hecho, el gobierno del presidente De La Espriella ya anunció la intención de derogar esta figura de limitación territorial creada por la administración anterior para proteger suelos con vocación ambiental en el Suroeste antioqueño, priorizando así la inversión, la producción y el desarrollo minero-agrícola. Se espera que en las próximas semanas el Gobierno Nacional presente oficialmente la propuesta de derogatoria y explique los mecanismos que la reemplazarán.

Perfil del directivo y panorama de AngloGold Ashanti

Juan Camilo Valencia González se desempeñó como embajador de Colombia en Indonesia durante la administración de Iván Duque. Abogado de la Universidad Sergio Arboleda (de la cual también es egresado el presidente Abelardo de la Espriella), es hijo de Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior en el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez y referente político en Antioquia.

Alberto Calderon Zuleta asumió como CEO de AngloGold Ashanti en septiembre de 2021, y asumió las exploraciones en la zona de Jericó, Antioquia, que se iniciaron en 2002

Por otro lado, AngloGold Ashanti (liderada a nivel global por el CEO colombiano Alberto Calderón Zuleta) conservará en Colombia únicamente el proyecto Quebradona, luego de que el pasado 7 de marzo acordará la venta del proyecto La Colosa a la empresa Mineros. La compañía ha realizado una apuesta fuerte en el país, con una inversión cercana a los USD 180 millones en las fases exploratoria y de desarrollo inicial de Quebradona, megaproyecto cuyo valor total estimado ronda los USD 1.400 millones y que ha debido enfrentar múltiples suspensiones y trabas regulatorias en el país.

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