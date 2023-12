Se inicia la recuperación de derechos con la reforma laboral

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En regalo de Navidad, por lo pronto, que ojalá se consolide en los tres debates restantes en el Congreso de la República, se constituye el hecho acaecido en la reunión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el pasado 14 de diciembre.



En ese día dicha Comisión aprobó la ponencia positiva y 16 artículos de la reforma laboral que el gobierno nacional había nuevamente presentado desde el mes de agosto pasado, ante el Congreso, dado el hundimiento ocurrido en el mes de junio por inasistencia de la mayoría de sus miembros.



La ponencia positiva y los 16 artículos fueron aprobados por la mayoría de dicha célula legislativa, con el solo voto negativo de los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.



Votaron positivamente, los representantes del Pacto Histórico, de la Alianza Verde, del Cipret, de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal.



Los 16 artículos de la reforma laboral aprobados, como vienen en la ponencia, son los siguientes:



Artículo 2. Relaciones que regula.

Artículo 3. Restricción de aplicabilidad.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 120 del CST.

Artículo 15. Trabajo diurno y nocturno

Artículo 19. Remuneración del trabajo suplementario

Artículo 21. Límites a la subordinación.

Artículo 23. Medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación

en el mundo del trabajo.

Artículo 30. Seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto.

Artículo 33. Supervisión humana de los sistemas automatizados.

Artículo 37. Programa de formación para el trabajo rural. Artículo 42. Trabajadores Migrantes.

Artículo 45. Participación para el trabajo decente en comunidades étnicas.

Artículo 56. Programa de convenios laborales para las víctimas del conflicto armado. Artículo 57. Lineamientos de Política Pública de Trabajo Digno y Decente para la transición justa y el Empleo verde y azul.

Artículo 58. Incentivos al Empleo Verde y Azul.

Artículo 59. Formación para la promoción de empleos verdes y azules.



Como se ve, temas importantes para la regulación de las relaciones en el mundo del trabajo.

Por lo pronto, quiero destacar 2 de los artículos aprobados.



El artículo 15, restablece el derecho al pago del recargo nocturno a partir de las 7 pm.

..Publicidad..

El artículo 19, restablece el derecho al pago de los dominicales de manera progresiva desde el 75 % al 100% en el año 2026.



Ésta aprobación anula las partes pertinentes de la ley 789 de 2002 del expresidente Álvaro Uribe Vélez y por tal es una derrota a esa política neoliberal que ha dicho, contra toda evidencia teórica y empírica, que rebajando los costos laborales se genera empleo y se reduce la informalidad. Es más, la ley del uribismo relacionada, consagró que si no se generaban más de 700.000 empleos sería derogada. Y obvio como son los engaños y jugaditas de las élites proempresariales y de una de las más connotadas características del uribismo, ni lo uno ni lo otro.

...Publicidad...

Para aquellos los trabajadores que trabajan en las noches y en los dominicales y festivos, les representaría hasta un 35 % más de sus actuales ingresos

....Publicidad....

Con estos artículos aprobados y ojalá permanezcan durante el resto de los debates en la Cámara y en el Senado, se recuperan derechos de los trabajadores, que para aquellos que hacen un esfuerzo adicional en el cumplimiento de sus jornadas laborales, sea trabajando en las noches y en los dominicales y festivos, les representaría hasta un 35 % más de sus actuales ingresos, mejorando un tanto su nivel de vida y la de sus familias.



Éste es un logro, así aún no sea definitivo, pero está en la vía progresiva de los derechos, tanto del gobierno de Gustavo Petro, la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez, los partidos de gobierno y sus aliados, las centrales obreras y los trabajadores/as de país y un logro de las luchas populares, especialmente de los estallidos sociales de noviembre de 2019 y abril de 2021 que dijo, basta de desigualdad, se necesitan recuperar derechos.



Sin embargo terminemos señalando que todavía falta mucho y artículos muy controvertidos.



Falta para debatir y aprobar, la estabilidad laboral, la regulación de la intermediación y subcontratación laboral, la formalización laboral de varios sectores productivos, la reducción de brechas de género y las libertades sindicales tal como las ordena la OIT, Organización Internacional del Trabajo.



En particular, las centrales y el sindicalismo se han expresado contrarios a un artículo del proyecto de reforma laboral que establece la dualidad de los trabajadores de plataformas digitales, los repartidores, como trabajadores subordinados o independientes. Se insiste por aquellos, en que son trabajadores subordinados, como ya se les reconoce en Europa y en especial en España con el liderazgo de su ministra de trabajo Yolanda Díaz.



Los empresarios siguen siendo abiertamente críticos ante la reforma, con la cacareada tesis de engaño, que sufrirán la empresa y empresarios aumentando el desempleo y la informalidad.



Para vencer estás resistencias, de un lado, del empresariado, en especial el que representa el señor Bruce MacMaster quien es un caracterizado oponente del gobierno y de otro, de la extrema derecha del Centro Democrático y Cambio Radical, y mantener una coalición mayoritaria en el Congreso, se requiere una fuerte, masiva, combativa y pacífica movilización social que logre una suficiente correlación de fuerzas, que consolide un posible Acuerdo Nacional y una mayorías para su aprobación.



Este será el reto del próximo año del movimiento social, sindical y político para apoyar el gobierno del cambio, su paz total y las reformas sociales, la de la salud ya con dos debates, la de educación con un debate, la pensional también con un debate y la laboral que apenas inicia su primer debate.



Reto importante y determinante para avanzar en el cambio por el cual votó la mayoría de la población y que ha avanzado en esa dirección con el Plan Nacional de Desarrollo.



Posdata: los trabajadores insisten en concertar el salario mínimo, pero los empresarios persisten en sus viejas fórmulas de no reconocer el trabajo como la fuente de riqueza.



X: fabioariascut