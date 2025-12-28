El lado oscuro de MasterChef: actriz que participó tuvo que vivir encerrada y con miedo por amenazas de los televidentes

Detrás del éxito televisivo de MasterChef, una exparticipante vivió ansiedad, amenazas de muerte y la necesidad de aislarse para proteger a su familia.

A cualquiera le puede pasar: encender el televisor, engancharse con un reality y opinar desde el sofá. Lo que pocas veces se piensa es que, al otro lado de la pantalla, hay personas reales lidiando con las consecuencias de esa exposición. Eso fue lo que vivió Cony Camelo después de participar en MasterChef Celebrity Colombia, uno de los retos más populares de la televisión nacional.

La actriz bogotana, recordada por su papel de Hilda en Los Reyes, hizo parte de la edición 2024 del programa. Su llegada al programa no pasó desapercibida. Desde los primeros capítulos, su forma directa de hablar y su carácter frontal generaron conversación constante entre los televidentes, convirtiéndola en una de las participantes más comentadas de la temporada.

Dentro del reality, Camelo asumió la competencia sin rodeos. Su desempeño en la cocina, sumado a su manera de expresar desacuerdos con compañeros y jurados, provocó reacciones divididas. Mientras algunos aplaudían su autenticidad, otros comenzaron a señalarla con dureza en redes sociales. Lo que inició como críticas terminó escalando a un nivel mucho más grave.

"Fue de psiquiatra": Cony Camelo, tras participar en MasterChef Celebrity

Tras la emisión de varios episodios, la actriz empezó a recibir mensajes agresivos de forma reiterada. Insultos, descalificaciones y ataques personales se volvieron parte de su rutina diaria. Con el paso de las semanas, esos comentarios cruzaron una línea peligrosa: llegaron las amenazas de muerte.

“Viví encerrada todo el año pasado”, confesó Camelo en una entrevista reciente, al relatar el impacto que tuvo esta situación en su vida personal. El miedo dejó de ser virtual y se convirtió en una sensación constante fuera de cámaras. Salir a la calle se transformó en un motivo de ansiedad, no solo por ella, sino por la seguridad de su familia.

La actriz explicó que las amenazas no se limitaron a su nombre. Algunas incluían referencias directas a sus padres, lo que la llevó a extremar precauciones y modificar por completo su rutina. El encierro fue una medida de protección ante el temor de que el odio digital se materializara en la vida real.

El impacto emocional fue tal que Camelo decidió buscar ayuda profesional. Reconoció que necesitó acompañamiento psiquiátrico para manejar la ansiedad y el estrés que le generó la experiencia. Según contó, el nivel de hostilidad que enfrentó tras su paso por MasterChef superó cualquier situación previa en su carrera artística.

¿La edición del programa le jugó en contra?

Durante la competencia, la edición del programa y la narrativa televisiva jugaron un papel clave en la percepción del público. Cony Camelo aseguró que muchas situaciones de MasterChef Celebrity no se mostraron completas y que la audiencia solo conoció una parte mínima de lo que realmente ocurrió en la cocina. “La gente se entera solo del 10% de lo que pasa y le cree a la televisión”, afirmó, advirtiendo sobre los riesgos de asumir como verdad absoluta lo que se ve en pantalla.

Su eliminación del reality se dio tras un error en una preparación, pero el final de su participación no significó el cierre de la polémica. Por el contrario, las reacciones continuaron incluso después de salir del programa, prolongando el impacto negativo en su bienestar emocional.

A pesar de que algunas figuras del medio expresaron públicamente su apoyo y pidieron respeto hacia la actriz, el episodio dejó una marca profunda. Cony Camelo reconoció que, aunque hubo aprendizajes personales, no volvería a participar en un formato similar al de MasterChef Celebrity.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.