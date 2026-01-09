- ¿Quién es el hombre que se robó el corazón de Verónica Orozco? La actriz bogotana presentó a su nuevo amor

La exesposa de Martín de Francisco sorprendió a sus seguidores al dejarse ver en redes junto a su nueva pareja durante un viaje por Chile.

La vida de Verónica Orozco siempre ha despertado curiosidad, no solo por su extensa trayectoria en la televisión colombiana, sino porque cada etapa personal suele convertirse en tema de conversación entre sus seguidores. Esta vez no fue un estreno ni un nuevo personaje lo que la puso en el centro de las miradas, sino una serie de imágenes que compartió en redes sociales y que dejaron claro que su corazón volvió a latir acompañado.

Durante los primeros días del año, la actriz decidió despedir el calendario en San Pedro de Atacama, uno de los destinos más visitados del norte de Chile. Entre paisajes desérticos, cielos abiertos y atardeceres dorados, Orozco publicó varias fotografías que, además de mostrar el viaje, revelaron un detalle inesperado: no estaba sola y quiso que el mundo lo supiera.

Un viaje, una etiqueta y muchas preguntas sobre el nuevo amor de Verónica Orozco

En uno de los carruseles publicados en Instagram, Verónica Orozco apareció abrazada a un hombre cuyo rostro no quedó del todo expuesto. Gorras, encuadres cerrados y gestos cómplices hicieron parte de la escena. Sin embargo, fue un simple detalle el que terminó despejando la incógnita: la actriz lo etiquetó. Así, sus seguidores identificaron a Tiago Freire, un brasileño radicado en Colombia y vinculado laboralmente a Caracol Televisión.

La publicación bastó para confirmar que la actriz atraviesa un nuevo momento sentimental, aunque sin ofrecer mayores explicaciones. No hubo declaraciones extensas ni confirmaciones formales; solo imágenes que hablaron por sí solas y un mensaje de buenos deseos para el nuevo año, cargado de gratitud y optimismo.

Este nuevo capítulo llega meses después de que Orozco confirmara públicamente el fin de su relación con Juan Sebastián Restrepo, padre de su hija Violeta. En entrevistas recientes, la actriz dejó claro que la separación se dio en buenos términos y que el bienestar de su hija sigue siendo la prioridad para ambos.

Mientras tanto, Verónica continúa enfocada en su carrera. Su participación en Simplemente Alicia y otros proyectos recientes la mantienen vigente en la pantalla, al tiempo que su vida personal parece encontrar un equilibrio entre la discreción y la autenticidad.

Sin necesidad de anuncios oficiales, la actriz permitió que sus seguidores fueran testigos de este nuevo comienzo.

