El evento realizado por Tulio Recomienda, definió por medio de las opiniones de los comensales las pizzerías ganadoras de cada departamento

En cuatro días todas las ciudades del país fueron testigos del evento gastronómico de pizzas más grande del país. Tulio Recomienda, el cocinero e influencer, reveló las cifras de esta edición: se sirvieron 368.400 pizzas en 7 días, con una ganancia total de 9 mil millones de pesos.

El público probó, analizó y decidió. Las mejores pizzerías de la capital del país son la Pizza Rola, Clandestine Pizza y Pizza a la Piedra. Esta última mantiene su racha, pues en el 2024 también se coronó como una de las ganadoras del concurso.

Le podría interesar: La bodega oculta de Postobón para conseguir productos a mejor precio, tienen descuentos especiales

Conozca toda la información que necesita para visitar estos restaurantes que no solo serán una explosión de sabores para su boca sino también, una experiencia inolvidable si vive en Bogotá.

Pizza Rola

Esta particular pizzería se encuentra ubicada en el barrio Quinta Camacho. Su propuesta se basa en ofrecer los mejores sabores en la presentación de porciones. Cada una cuesta entre $11.500 a $16.000, las cuales puede acompañar con vinos, cervezas y aditivos como mermelada de jalapeño y miel picante.

En caso de que prefiera consentir su estómago un poco más, puede comprar la pizza completa que viene en la presentación de 50 cms y cuesta en promedio $90.000 pesos. También puede elegir entre lasañas y pastas para complementar su mesa.

La dirección exacta del establecimiento es calle 71 #10 - 71 y está abierta miércoles, jueves y viernes a partir del mediodía hasta las 10:00 p.m. y el resto de los días desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche.

Clandestine Pizza

La segunda en el podio se encuentra en la Carrera 113 #81-61 en la localidad de Engativá. La receta con la que se posicionaron como la subcampeona fue una pizza de pomodoro artesanal con mozzarella fundida, costilla de cerdo cocinada por más de 9 horas, queso cremoso de cebollas puerro asadas, salsa de reducción de flor de jamaica, chiles ahumados, aguardiente amarillo y almendras tostadas.

Para ordenar, se puede elegir entre dos tamaños: la personal, que cuenta con un diámetro de 20 centímetros, o la mediana, que tiene 30 cm. Los precios oscilan entre los $25.000 - $47.000 pesos dependiendo el sabor de su elección.

Dentro del menú también puede hallar lasañas, postres y entradas, destacando los platos de temporada que varían dependiendo el mes del año. Para poder probar esta oferta gastronómica, puede visitar el local u ordenar por Rappi.

Leer más: Estos son los 3 bares colombianos que se metieron en la lista de los mejores 100 del mundo

Pizza a la Piedra

Con dos sedes en Bogotá, una en el barrio Cedritos (Calle 140 #13-86) y otra en Colina Campestre (Calle 138 #55-33), Pizza a la Piedra se ha ganado un lugar especial en el corazón de los capitalinos. Su masa delgada y crocante, cocinada al horno de piedra, se combina con ingredientes frescos y preparaciones innovadoras que hacen de cada visita una experiencia única.

Dentro de su menú destacan sabores como la Pizza a la Piedra Especial, con jamón serrano, rúgula, reducción balsámica y queso mozzarella; la Carnívora, con pepperoni, salchicha italiana y carne molida y opciones vegetarianas como la Del Huerto, con champiñones, espinaca y pimentón asado. Además, ofrecen entradas como pan de ajo con queso, ensaladas frescas, y postres como el tiramisú y la torta de chocolate casera. Todos sus productos son elaborados con masa madre, fermentada naturalmente por más de 24 horas.

El horario de atención varía según la sede, pero en general puede visitarse desde el mediodía hasta las 10:00 p.m., todos los días de la semana. También cuentan con servicio a domicilio propio y están disponibles en plataformas como Rappi.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.