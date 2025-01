- Se acerca el final de los campesinos de Sumapaz viviendo a oscuras entre páramos y frailejones

.Publicidad.

En Sumapaz, esa localidad montañosa del sur de Bogotá, donde las nubes parecen confundirse con la tierra, la vida transcurre al ritmo del verde de la naturaleza, y el frío del páramo. Sumapaz es el lugar de Bogotá donde sus habitantes, todos ellos campesinos de ruana y sombrero, que madrugan antes del amanecer, viven con una carencia, la energía eléctrica allí no es constante.

En la vereda Santo Domingo los campesinos que trabajan con la leche que producen sus vacas, representan el alma de esta región: doña Edilsa Rojas y don Misael Baquero, ambos miembros de la Asociación Campesina de Sumapaz, Asosumapaz, son parte de un grupo decenas de familias que no solo recolectan la leche de las veredas cercanas, sino que también han construido una empresa láctea con la que emprendieron hace ya un par de años y que les ayuda a generar ingresos en aquella lejanía, entre montañas llenas de frailejones que parecen soldados en fila, uno tras del otro.

Edilsa, la tesorera de la Asociación y de la junta de acción comunal, explica con voz pausada pero firme, que, aunque el negocio ya está andando y los quesos y los yogures y el arequipe se venden el problema para pensar en ampliar la empresa lechera, y comprarles a más veredas es la intermitencia de la luz, porque si la energía se va como algunas veces ha pasado, la leche se puede dañar y todos perderían.

Misael, el presidente de la junta asiente y completa las palabras de la tesorera. Misael habla más en propiedad de las temperaturas que necesitan controlar para que los lácteos no se arruinen. —Es muy delicado —dice—. Hay días en los que se ordeña y se compra la leche, pero no se puede hacer queso porque no hay frío. Sin luz no hay tanque y sin tanque no hay queso.

El problema es tan sencillo como devastador. La electricidad llega cuando quiere, en horarios tan intermitentes como impredecibles. Entre las cuatro de la mañana y las nueve de la noche, pueden pasar muchas o todas las horas sin corriente. Y mientras en la ciudad la gente se queja si el wifi se desconecta por un minuto, aquí los niños pierden clases completas porque no hay internet o se va la señal. Sin luz Sumapaz queda totalmente aislada. Las comunicaciones se pierden, los niños pierden clases y sin internet se quedan si la tarea hecha.

En la vereda Santo Domingo de Sumapaz los campesinos viven principalmente de la leche y sus derivados.

Pero en medio de este panorama gris, hay un destello de esperanza: el programa “En Comunidad”, promovido por el Ministerio de Minas y Energía y llevado adelante con Fenoge y la OIM, para llevarles soluciones energéticas, con el fin de que tengan luz y energía las 24 horas del día.

Hasta Sumapaz llegó un equipo socializador la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para despertar en los campesinos expectativas sobre sus necesidad y plantearles las posibilidades de un cambio que les dará un vuelvo a sus maneras de vivir allí.

Después de escucharlos una y otra vez, después de conocer las propuestas que les llevó el Ministerio de Minas y Energía con el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, y la OIM, todos en Sumapaz le quieren apostar a ser parte de En Comunidad.

Allá en Sumapaz saben que necesitan de la energía que les puede llegar con paneles solares o aprovechando los vientos a través de un sistema eólico. Los campesinos de Sumapaz saben y han escuchado que en otros lugares del país donde no había energía sus vidas han cambiado.

Lagunas de aguas heladas hacen parte del paraiso en el que viven los habitantes de Sumapaz, a donde próntanete les llegará energías limpias con el programa En-Comunidad

—Ojalá que ese proyecto sea muy beneficiario para todos —dice Misael, cargándole a la palabra “beneficiario” una entonación diferente que le produce potencia y seguridad a sus palabras. Misael habla con seguridad de paneles solares, de energías alternativas y usa otras palabras en su conversación mostrando la convicción de lo que quieren en la Vereda Santo Domingo, una solución energética que podrían hacer la diferencia no solo para ellos, sino para las vacas de la región, porque según ellos, para los animales también sería más provechoso cuando el ordeño se hace bajo la claridad de la luz.

Las dificultades de los campesinos en Sumapaz para llevar adelante sus día a día, como la leche que no puede mantenerse fría, el queso que no llega a producirse, y las heladas madrugadas en las que la falta de luz complica todo un poco más, parecen problemas que van a llegar a su fin y a eso es a lo que le están apostando con En-Comunidad.

Con luz o sin luz, hay algo que no se apaga en ellos y es su determinación para salir adelante y crecer como comunidad. En su voz hay esperanza, una palabra que desde siempre ha identificado a Sumapaz, el pulmón del centro del país donde el tiempo parece detenerse entre lagunas de aguas heladas y frailejones y nieblas.

Los campesinos de Sumapaz hablan de la energía como aquella ausente que, por primera vez en mucho tiempo, sienten que podría estar a su alcance 24 de las 24 horas del día.

Sumapaz es la localidad rural de Bogotá, sus páramos llenos de frailejones son uno de los púlmones del centro del país.

“En Comunidad” es la llave que le va a abrir una nueva etapa a Sumapaz. Cuando todo se materialice, la leche no se echará a perder, los niños podrán estudiar, el agua caliente saldrá de las duchas y las noches no serán tan oscuras. Por ahora, solo queda esperar que las jornadas de socialización del programa se terminen y se lleguen a consensos en la comunidad de Santo Domingo para decidir qué solución energética necesitan y cuál es la mejor y más provechosa para ellos, mientras tanto los campesinos seguirán trabajando tan unidos como siempre lo han hecho, confiando en que la energía eléctrica encuentre el mejor camino para llegar a ellos.