- Se acabó el matrimonio feliz entre la alcaldía de Galán y los chinos que están haciendo el Metro de Bogotá

Según el mandatario capitalino varios frentes de obra presentan retrasos, las diferencias entre las partes ya llegaron al Centro de Arbitraje y Conciliación

La Primera Línea del Metro de Bogotá llegó a septiembre de 2026 con un avance del 83,73 %, pero el tramo final de las obras está acompañado por diferencias entre la Empresa Metro de Bogotá y el consorcio supervisor. Las alertas se concentran en varios frentes: según el alcalde Carlos Fernando Galán, la malla vial y el espacio público acumulan un retraso del 52 %, mientras estaciones y equipos también presentan desfases.

El pulso entre las partes ya salió de las reuniones de obra y llegó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se tramita una solicitud de Amigable Composición bajo el expediente 175448. Mientras se designan los expertos que deberán intervenir en el conflicto, Galán y Clara Lucía Sandoval han pedido aumentar el personal en terreno para reducir los riesgos sobre un proyecto cuya entrega está prevista para marzo de 2028. A pesar de los avances en la primera línea del metro de Bogotá, las tensiones que existen entre la Empresa Metro de Bogotá y el Consorcio Supervisor de la primera línea del metro de Bogotá son evidente.

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El incumplimiento del cronograma, fantasma de las obras bogotanas

Los retrasos en las obras han generado mucho malestar no sólo en la Alcaldía de Bogotá, sino también en la Gerencia del proyecto a nivel nacional, en cabeza de la Exconcejal Clara Lucia Sandoval. El tema ha escalado tanto que ya llegó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio porque, de acuerdo con lo manifestado por el alcalde Carlos Fernando Galán, no están cumpliendo con el cronograma de ejecución de las obras, lo que podría generar retrasos mayores en la entrega el proyecto programado para el próximo mes de marzo de 2028.

Por esta razón, el alcalde Galán ha encendido las alarmas frente a lo que viene ocurriendo y ha exigido al Consorcio Supervisor de la Primera Línea del Metro de Bogotá un aumento en el número de personas que se encuentran en terreno ejecutando las labores de supervisión, con el fin de espantar el fantasma de los retrasos y garantizar que las obras se desarrollen a cabalidad.

Del mismo modo, en su cuenta de X, la gerente del Gobierno nacional para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, pidió al Consorcio Constructor de la Línea Uno del Metro ampliar la cantidad de trabajadores para que las obras continúen avanzando a buen ritmo, disminuir los riesgos de retraso y garantizar el cumplimiento del calendario de ejecución. Sandoval afirmó que la Línea Uno del Metro es un proyecto en el que la Nación aporta el 70 % de los recursos y que se debe garantizar el cumplimiento del cronograma.

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¿Y qué dice la Alcaldía de Bogotá acerca de los retrasos?

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha dicho que las obras de la primera línea del Metro de Bogotá presentan retrasos en varios frentes, particularmente en algunos puntos específicos. Entre ellos, está la malla vial y el espacio público, con un retraso del 52 %, mientras que los trabajos de las estaciones presentan un retraso del 19 % y los equipos y sistemas, del 18 %.

Según Galán, dichos imprevistos podrían poner en alto riesgo las pruebas necesarias para la entrada en operación comercial del sistema Metro de Bogotá. Sobre el tema, hay que recordar que en julio de 2026 la Empresa Metro impuso una multa de 358 millones de pesos al Consorcio Metro Línea Uno por los retrasos en la ejecución de las obras de la estación de Ciudad Kennedy.

Además, el mandatario aseguró que, si bien todavía la situación no es tan difícil porque hay sectores que han avanzado correctamente, si hay otras zonas que tienen retrasos y por esa razón la alerta se está haciendo a tiempo para corregir los problemas. Lo cierto es que el caso ya llegó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Las partes involucradas en dicho proceso son la Empresa Metro de Bogotá S.A y el Consorcio Supervisor de la primera línea del metro de Bogotá y el tema que los convoca es infraestructura pública. Allí, se buscará dirimir el conflicto entre las dos partes por los retrasos acumulados en la ejecución de las obras. El trámite en estos momentos se encuentra en la fase de sorteo y designación de los amigables componedores, que son expertos en la especialidad de la infraestructura pública y deben, en esta oportunidad, resolver las tensiones que surgieron en el contrato de obra.

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por su parte el Consorcio respondió al Alcalde Galán que ellos no escatiman esfuerzos para cumplir con las obras y le atribuyen los retrasos a la competitividad laboral de que existe actualmente en la ciudad por la cantidad de obras en ejecución que requieren personal con los mismos perfiles.

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