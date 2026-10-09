- Se inaugura el Día Cívico por la solidaridad de Pereira: conozca cómo ayudar después del terremoto

A partir del 10 de octubre, el segundo sábado de cada mes, ciudadanos, fundaciones, empresas e instituciones se unen para apoyar causas y reactivar la ciudad

¿Qué es el Día Cívico por la solidaridad de Pereira?

El Día Cívico es una iniciativa 100 % ciudadana, sin afiliación política, que bajo el lema "Pereira se levanta en convite" invita a escoger una causa y apoyar a la ciudad. Se creó para mantener activa la ayuda después del terremoto del 10 de agosto a mediano y largo plazo. Busca que la solidaridad se vuelva un hábito y mostrar cómo participar en la reconstrucción desde distintos frentes.

En el Día Cívico participan fundaciones, grupos de voluntarios, colectivos, empresas e instituciones educativas. Entre sus aliados que participarán en esta jornada están El Barista, Comfamiliar, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y el Ingenio Risaralda, entre otros.

Después del 10 de octubre, el Día Cívico se repetirá el segundo sábado de cada mes durante el resto del año.

Cuatro maneras de participar en el Día Cívico

"Hay mil maneras de ayudar y cero excusas para no hacerlo", afirman las directivas del movimiento. El Día Cívico las agrupa en cuatro:

Participar y crear convites. Aportar a los convites y causas que necesitan recursos para reconstruir casas, sedes y proyectos.

Consumir local. Cada compra sostiene empleos y acelera la reactivación económica de Pereira.

Conversar y construir ciudad. Encontrarse, proponer ideas y pensar juntos la Pereira que viene.

Escuchar y acompañar. Estar presentes para vecinos, amigos y compañeros que todavía viven las secuelas del terremoto.

Cada convite define su lugar, sus actividades y su forma de recibir ayuda. Consultar el mapa de convites aquí:

https://alluda.online/?ciudad=pereira-2#convites

El símbolo del Día Cívico: una camiseta negra

El 10 de octubre, así como el segundo sábado de cada mes, la invitación es salir a la calle con camiseta de color negro que se eligió como un gesto de respeto con quienes perdieron familiares, casas y negocios. También simboliza transformación y renacer: una ciudad que se une para volver a empezar.

Cómo ayudar a Pereira desde el extranjero y otras ciudades

No hace falta estar en la ciudad para participar. Se puede ayudar a Pereira desde cualquier lugar del mundo: donando en línea a los convites que incluyen fundaciones consolidadas, comprando a emprendimientos pereiranos que venden a distancia y difundiendo las causas en redes. Y el 10 de octubre, vistiéndose de negro.

¿Cómo crear un convite?

Fundaciones, empresas, colectivos, grupos de voluntarios e instituciones educativas de Pereira y Risaralda pueden inscribir su convite y aparecer en el mapa del Día Cívico. No tiene que ser grande ni caro. Puede ser una colecta, una jornada de voluntariado, una feria de emprendedores o una actividad con tu equipo de trabajo. Cada convite decide a quién ayuda y cómo, y recibe directamente sus aportes.



Crear un convite aquí: https://alluda.online/?ciudad=pereira-2#convites-nuevo

Conozca el mapa de Pereira con los convites activos:

https://alluda.online/?ciudad=pereira-2#convites

Convites del Día Cívico: dónde y cómo ayudar

Malabareando las Calles

Esta iniciativa se crea para darle una casa a la fundación Malabareando por las Calles, quienes perdieron su casa en el terremoto y ayudan a la población infantil resignificando la vida de niños, niñas y adolescentes en condición de calle. Antes del terremoto atendían una población de 87 niños, sin embargo, en la casa temporal actual solo pueden atender 20 niños al día.

2. Volvamos a ponerla en pie

En el barrio Providencia, en una de las cuadras más afectadas por el terremoto, se destruyó la imagen de la Virgen. Durante años fue la compañía y el emblema de los vecinos, que ahora buscan recolectar fondos con la venta de comida para financiar su reconstrucción.



3. Conoce y apoya el emprendimiento rural

FUNDEAGRO, con el apoyo de Ingenio Risaralda, promoverá una jornada de apoyo al emprendimiento rural mediante la exhibición y comercialización de productos elaborados por emprendedores de la región. Gracias al espacio facilitado por Arboleda Centro Comercial, se contará con un stand ubicado en el cuarto piso, donde se visibilizarán emprendimientos rurales y sus productos, generando una oportunidad para fortalecer sus ventas e ingresos. En esta iniciativa participará Creaciones Andrea, emprendimiento familiar dedicado a la elaboración artesanal de prendas y productos en crochet, que fue afectado por el evento ocurrido el pasado 10 de agosto.

4. Café por SALAestrecha - Cultura

El Barista, 9 Gramos Café, Café Veredal, La Catedral Café Cultural, entre otros cafés de la ciudad, regalarán café a cambio de una donación para la reconstrucción del espacio cultural SALAestrecha, el cual fue destruido en el terremoto del 10 e agosto.



¿Quiénes están detrás del Día Cívico?

El Día Cívico es impulsado por Alluda @alluda.online, una plataforma creada para "ayudar a ayudar". Nació en las primeras horas después del terremoto para organizar los aportes y la actividad ciudadana. Hoy conecta necesidades con quienes pueden suplirlas, desde conseguir una lavadora hasta dar un empleo.

Con el Día Cívico, la apuesta es dar visibilidad a quienes trabajan por la ciudad. No pretende reemplazarlos: cada organización conserva su marca, sus canales y sus decisiones. Alluda aporta el registro, la trazabilidad y una vitrina más grande.

Un recordatorio de que ayudar es fácil

Pereira se construyó ladrillo a ladrillo y sus habitantes levantaron juntos hasta su catedral. Ese mismo espíritu apareció después del terremoto: cientos de ciudadanos, colectivos y fundaciones respondieron con una generosidad enorme. Dos meses después del sismo, el Día Cívico quiere mantener viva esa manera de ser y recordar que hay muchas maneras de ayudar a Pereira en el día a día.

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