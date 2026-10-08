- El Grupo Ethuss del fallecido empresario William Vélez construye el puente de acero en la Boyacá con 86A

Es uno de los puentes más grandes de Bogotá con 280 metros de largo y 7 de ancho, por donde a diario transitan 57 mil ciclistas y 37 mil peatones

Un nuevo puente bicipeatonal de 280 metros de largo y siete metros de ancho busca cambiar la manera en que peatones y ciclistas cruzan el canal Salitre, en la Avenida Boyacá con calle 86A. La estructura separará ambos flujos y tendrá rampas independientes con pendientes inferiores al 8%.

La obra, contratada por el IDU por $40.265 millones, ya alcanzaba el 78% de ejecución al 28 de septiembre de 2026. Mientras avanzan las cimentaciones y el espacio público en el lugar, la estructura metálica se fabrica en Fontibón y será instalada por tramos, en 21 secciones, mediante grúas de hasta 250 toneladas.

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Sismorresistente y habilitado para personas con discapacidad

El Grupo Empresarial Ethuss, del fallecido empresario antioqueño William Vélez, a través de la firma HB Estructuras Metálicas S.A.S., adelanta la construcción de uno de los puentes bicipeatonales más largos de Bogotá, ubicado en la Avenida Boyacá con calle 86A, sobre el canal Salitre, por donde diariamente transitan unos 37 mil peatones y 57 mil ciclistas.

Esta es una obra que realiza la Alcaldía de Bogotá, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Hacia el 28 de septiembre de 2026, la ejecución del proyecto completó el 78%. De acuerdo con lo manifestado por el director del IDU, Orlando Molano Pérez, el diseño de la estructura permite separar el flujo de peatones del de ciclistas, evitando que se crucen entre sí en espacios reducidos, una problemática que se veía en el antiguo puente por lo angosto y por la cantidad de personas que lo transitan.

El nuevo puente tendrá rampas independientes para peatones y ciclistas, con pendientes menores al 8%, con el fin de facilitar los desplazamientos de personas con discapacidad. Además, el nuevo puente fue diseñado teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes, incluidas las de sismorresistencia y accesibilidad universal. Del mismo modo, fueron colocadas las rampas para los ciclistas, las escalinatas de ambos costados y la rampa peatonal del sector occidental. También puede leer en Las 2orillas: Brigitte Baptiste se despide de la rectoría de la EAN dejando un nuevo edificio ecológico en plena séptima.

6 mil metros cuadrados de zonas verdes para los ciudadanos

En estos momentos, la estructura está siendo construida en la planta de la empresa HB Estructuras Metálicas S.A.S., ubicada en la localidad de Fontibón, en el barrio Las Brisas. Mientras eso ocurre en la fábrica del Grupo Ethuss, en la Avenida Boyacá con calle 86A, continúan los trabajos de cimentación, apoyos, rampas, escaleras y obras de espacio público: 8 mil metros cuadrados en total, de los cuales 6 mil metros cuadrados corresponden a zonas verdes y 2 mil metros cuadrados a zona dura. Al mismo tiempo, se avanza en la construcción de las zonas de drenaje. Cuando esté lista la estructura empezará el montaje por tramos en 21 secciones, a través de izajes con grúas telescópicas con capacidad de hasta 250 toneladas de peso, que se realizará a finales del mes de octubre.

Esta nueva obra fue necesaria porque el anterior puente, que fue construido en el año 2000, se quedó corto para la cantidad de personas que a diario transitan por este sector de la ciudad, en la localidad de Engativá. Solo contaba con 154 metros de largo y 2,25 metros de ancho. Además, las rampas tenían pendientes de hasta 12%, lo que resultaba insuficiente para el flujo de personas. Por otra parte, no contaba con normas de sismorresistencia y tenía muy pocas normas de seguridad y accesibilidad.

El contrato para la construcción del nuevo puente fue adjudicado en el segundo semestre de 2023, durante la administración de la exalcaldesa Claudia López. La inversión general del proyecto estimada fue de $46.260 millones, incluida la interventoría y las obras complementarias.

Fue entregado al Consorcio Ciclopuente Boyacá, integrado por las empresas HB Estructuras Metálicas S.A.S., con el 90% de las obras, y Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S., con el 10% de participación. Este proyecto debió haberse terminado el 2 de febrero de 2026. De acuerdo con los cronogramas de ejecución de las obras, sin embargo, el puente no fue entregado y se aplazó su entrega para julio de 2026, y tampoco fue entregada la obra.

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