Indignación por el polémico contrato que firmó el Concejo de Bogotá para lavarle los carros a los concejales

La empresa V Car recibirá más de $75 millones para hacerle mantenimiento a 7 camionetas del Concejo, y $11 millones son para el lavado de carros de los concejales

Hay un detalle del día a día de los concejales de Bogotá que ahora llama la atención: las camionetas blindadas en las que se movilizan también tienen quién las deje, relucientes. Un contrato de $75,6 millones, firmado en abril y vigente hasta diciembre, incluye el lavado externo de estos vehículos dos veces al mes.

El servicio hace parte de un contrato para atender el parque automotor del Concejo, que contempla mantenimiento, repuestos y revisiones técnico-mecánicas. Mientras tanto, algunos concejales han pedido frenar el gasto y hablar de austeridad: una lavada de camioneta puede costar entre $15.000 y $55.000, en una ciudad donde cada cabildante recibe cerca de $33 millones netos al mes.

También le puede interesar: La pelea por el mando en la CUT y el apoyo de 11 de sus dirigentes a Abelardo De la Espriella

Mantenimiento y certificaciones de revisión técnico mecánicas y de gases para los carros del Concejo

El pasado 13 de abril de 2026, el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, en cabeza de Ana María Cadena, porque el Fondo está adscrito a la dirección de gestión corporativa de la secretaria de hacienda distrital, el firmó un contrato de prestación de servicio con la empresa V Car, S.A.S cuyo representante legal es Diego Fernando Guacaneme Ruge.

Sin embargo, en el documento firmado por la Directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, aparece en representación de la empresa V Car S.A.S. David Herrera. El contrato es de $ 75.645.000, con un tiempo de ejecución de 9 meses. Es decir que, terminaría el próximo 31 de diciembre El objeto es mantenimiento preventivo y correctivo y certificaciones de revisión técnico mecánicas y de gases contaminantes a los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá, con suministros de repuestos y aceite.

Los vehículos del área administrativa del Cabildo Distrital son siete, pero además el contrato extiende el servicio de lavado a las camionetas en las que se movilizan los concejales, entregadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). El contrato está supervisado por la directora administrativa del Cabildo, Hemelina Ramírez. La empresa V Car S.A.S. fue creada el primero de febrero de 2022 y se dedica al mantenimiento y reparación de carros, suministro de repuestos de flotas y lavado de carros. Está ubicada en la carrera 51 # 70-39, en la localidad de Barrios Unidos, en el barrio Modelo Norte.

Los carros en los que se movilizan los concejales de Bogotá pertenecen a la UNP y son tipo camioneta blindada para garantizar su seguridad. Dichos vehículos son los que recibirían un lavado general dos veces al mes por medio del contrato suscrito entre la empresa V Car S.A.S. y el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá. El valor del contrato es bastante polémico. El valor de la lavada de una camioneta está entre los $15.000 y $55.000 dependiendo del tipo de vehículo. Ante tal situación algunos ciudadanos han manifestado indignación. Incluso algunos concejales no están de acuerdo con la lavada de los carros, teniendo en cuenta que ya es suficiente con lo que se le paga a la UNP por cada vehículo.

Dicho convenio entre el Concejo y la UNP cuesta alrededor de $11.294 millones por periodo. Adicional a ello, la Alcaldía de Bogotá destina unos $8.000 mil millones anuales para sostener la flota de carros blindados de los concejales.

También puede leer: Brigitte Baptiste se despide de la rectoría de la EAN dejando un nuevo edificio ecológico en plena séptima

Los concejales que rechazan el beneficio y piden austeridad

Ante este suceso, algunos concejales pusieron el grito en el cielo. Julián Espinosa, del partido Alianza Verde, ha manifestado que le pidió al presidente de la Corporación, Humberto Amín, no ejecutar el contrato suscrito entre el Fondo Cuenta y la empresa V Car S.A.S. Espinosa afirmó que la austeridad debe empezar por casa y que ese contrato es un gasto innecesario que sale del bolsillo de los ciudadanos. Además, desde el Concejo le han exigido a la Administración distrital más austeridad.

En el mismo sentido se pronunció la bancada del partido Mira en cabeza de Samir Bedoya y Fabián Puentes, quienes hicieron un llamado a la austeridad y señalaron que esta debe comenzar por la Corporación. Por lo tanto, solicitaron a la Presidencia que se elimine el uso de recursos públicos para lavar los vehículos y que, en su lugar, se revise qué otro tipo de gastos pueden ser racionalizados. En un momento en que los bogotanos están enfrentando nuevas cargas tributarias con la reforma, las instituciones deben ahorrar en gastos que no se necesitan y cuidar la plata de los ciudadanos.

También puede leer: La guerra de TransMilenio contra 262 mil colados diarios que deja una pérdida anual de $295.000 millones.

Desde Concejo de Bogotá, por medio de la Dirección Administrativa, explicaron que, en el contrato de $75.6 millones, se utiliza la figura, en relación con los lavados de una bolsa de monto agotable, la cual no genera costos fijos, sino que de acuerdo a la demanda se va descontando del presupuesto asignado a dicho rubro. Mientras que para eventuales servicios de lavado de carros existe un rubro denominado Servicio de Limpieza General por la suma de $10.000.000 millones especialmente para la limpieza de los carros asignados al concejo y que ocasionalmente presta los servicios a los carros que utilizan los Concejales de Bogotá.

Anuncios.

Anuncios..