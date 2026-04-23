Fico el alcalde le prohibió a la Biblioteca Pública Piloto de Medellin presentar el libro del profesor Nieto López sobre el M-19: dizque es apología del terrorismo

He dicho y escrito muchas veces que Fico Gutiérrez ,el alcalde de Medellin, no se ha leído un libro en su vida o que al menos actúa como si no lo hubiese hecho jamás. Le he criticado su obsesión por borrar la historia con decretos prohibitivos del más caduco estilo abrahámico. Esta semana no más, a raíz de la estúpida decisión de fusilar los hipopótamos descendientes de los que trajo Pablo Escobar a Nápoles, recordé que es una estupidez igual a la de Fico el día que mandó tumbar el edificio Mónaco, desde donde Pablo reinó con sus bombas, sus cargas de horror y sus crímenes, cuando lo que debían haber hecho era un Museo de la Memoria para recordarle a las generaciones futuras esos momentos de terror que vivimos y que así no los vuelvan a repetir.

Obviamente quien no se ha leído un libro no tiene dimensión histórica alguna

Pero esta semana Fico, en su grandeza histriónica, le prohibió a la Biblioteca Pública Piloto de Medellin, centro máximo de la cultura colombiana, que presentara el libro del profesor Nieto López sobre el M-19 de la guerra a la política. Según el Savonarola Gutiérrez que ejerce de alcalde de Medellin el libro, (sin haberlo leído obviamente),dizque es una apología del terrorismo y como sus límites de visión intelectual no le llegan más allá de su perfil burocrático, alega que durante el período de garantías electorales que vivimos no se puede usar un lugar público de la alcaldía de Medellin para presentar un libro político.

En esas condiciones, Savonarola Gutiérrez deberá ordenar en breve el cierre total de la Biblioteca Pública Piloto, orgullo de Antioquia y de Colombia, porque dentro de ese edificio, propiedad municipal, se acumulan muchos libros que pueden ser usados como instrumentos terroristas y, alístense, cancelará la Fiesta del Libro y el Festival de Poesía porque le ha declarado la guerra a la inteligencia. Espero, eso si ,que si muero por estos días no vaya a prohibir que lleven mi cadáver al mausoleo que tengo en el Museo Cementerio de San Pedro de Medellin.

Del mimo autor: Los 18 ejércitos de traquetos

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