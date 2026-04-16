- Los 18 ejércitos de traquetos

Nadie quiere reconocer que ya no tenemos grupos disidentes de las Farc sino 18 ejércitos de traquetos, defendiendo el negocio de la coca y el de explotación del oro

En Colombia nos negamos a admitir las cosas como son. Más aún, nos negamos a llamarlas lo que son. Preferimos quedarnos con los que nos imponen los dueños de la narrativa y en el peor de los casos con el titular del mensaje que circula por las redes. Por esa razón nunca se ha admitido que Colombia sufrió una revolución de todo orden con la llegada, dominio y persecución de los traquetos. Mientras en México a la Revolución Mexicana la glorificaron y la han estudiado en exceso para entenderle su influencia, en Colombia nos da vergüenza admitir que sufrimos la Revolución de los Traquetos, que nos puso el país patas arriba junto con sus valores morales y económicos.

En Colombia nos da vergüenza admitir que sufrimos la Revolución de los Traquetos, que nos puso el país patas arriba

Por estos días el asunto ha resaltado cuando en la segunda página entera de El Tiempo hablan de las 14 zonas de guerra de los grupos armados por el control de la coca y la minería ilegal y excluyen al Valle donde los elenos y el clan se disputan el bajo Calima. Y también pasan por alto que los traquetos del 57 han librado una batalla a muerte contra el llamado Adán Izquierdo en la montaña central vallecaucana y lo que es peor, que en inmediaciones de Cali, en Timba y en Jamundí se libran batallas entre tres de los distintos batallones de los Ejércitos de Mordisco contra la fuerza pública, la ciudadanía y los del llamado Marquetalia, que han querido asomarse a la llanura selvática de Pacífico. Tanto que en ese mismo diario El Tiempo, unas páginas después, titulan que hubo el primer ataque con enjambre de drones contra el Ejército Nacional en Timba.

Esa es la triste realidad, de miedo a contrariar al expresidente Santos,.Aceptemos la realidad nacional. Llamémosla como debe ser porque de lo contrario no podremos librar la batalla definitiva por la paz.

Del mismo autor: La caderona

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