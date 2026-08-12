- Sarabia aterrizo en Bogotá a encarar los líos judiciales y empezó con una reunión con el abogado Mauricio Pava

Fue vista en un café con quien fue la cabeza de su defensa hasta que la excanciller resolvió cambiar y contratar al exfiscal Mario Iguarán, cercano al gobierno

Laura Sarabia, quien alguna vez fue una de las funcionarias más influyentes del alto gobierno, llegó a Bogotá después de su renuncia como embajadora en el Reino Unido que presentó tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. A pesar de la cercanía que tuvo con el ex Presidente Petro no siguió su línea y aceptó el triunfo del Tigre desde el mismo 21 de junio.

Su prioridad después de cuatro años en el poder que deja con procesos abiertos en el terreno judicial es encarar su defensa. Se le vio este martes en una café en Bogotá reunida con el penalista Mauricio Pava, por lo demás muy cercano a Sergio Fajardo y quien lideró la recolección de firmas para frenar la constituyente, que impulsó sin éxito Petro.

Pava fue el primer abogado de Gustavo Petro y extendió sus servicios a la entonces directora del Dapre, Laura Sarabia, con quien tejió una cercanía. La defendió frente a las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito formuladas por la Fiscalía y públicamente tomó posición a su favor, cuando Armando Benedetti cuestionó su experiencia y habló de una presunta manipulación política. Sin embargo, Pava dejó el caso como abogado principal, pero su bufete Mauricio Pava L. Abogados siguió con la cliente.

Lleva el caso de las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. La abogada destinada por el bufete para apoyar a Sarabia fue la abogada Lina Sandoval.

Sandoval ha tenido otros casos de funcionarios del gobierno encartados. Tuvo la defensa de la entonces primera dama, Verónica Alcocer, en reclamaciones relacionadas con presuntos hechos de difamación. Sandoval dejó el grupo a finales de 2024. La abogada es egresada de la Universidad Externado de Colombia y, además de su ejercicio profesional, ha mostrado interés por el fútbol.

En el caso de Alcocer, Sandoval participó en la defensa frente a 33 casos que la abogada externadista calificó como una “campaña de descrédito” contra Laura Sarabia. Durante ese proceso protagonizó un cruce de opiniones con el exministro de Justicia Wilson Ruiz, a quien manifestó: “Entiendo que usted es abogado, Dr. Ruiz. Los estrados no son para tocar trompetas politiqueras. Denuncias sin sustento es tan disciplinable como censurable”. También sostuvo diferencias públicas con figuras como el congresista Daniel Briceño y el político Armando Benedetti.

Laura Sarabia y la recompensa de haber guardado SECRETOS de corrupción y de quién sabe qué más: PASEOS, VIANDAS Y VINOS. Una tarde tranqui de martes Bogotaning y sin sombrero en formato "tocado". pic.twitter.com/k5inrI145b — MARIA ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) August 11, 2026

Sandoval sigue siendo apoderada de la exembajadora, pero la defensa estará reforzada por el exfiscal Mario Iguarán, muy cercano al presidente Abelardo de La Espriella. El anuncio se hizo efectivo a finales de julio, al tiempo que Sarabia empacaba maletas de regreso a Colombia.

Laura Sarabia estuvo en el cargo de embajadora durante cerca de 9 meses, ahora regresó al pais

Foto: Embajada de Colombia en Reino Unido

La escogencia de Sarabia parece estar en caminada a tender puentes con el gobierno entrante, intentando enterrar su relación con el ex Presidente Petro y su círculo de poder que es lo que la tiene encartada judicialmente.

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