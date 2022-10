.Publicidad.

Ocurrió el pasado 27 de julio en uno de los programas de Palabra Mayor en donde Carlos Antonio Vélez editorializa sobre el acontecer futbolístico. En él Vélez decidió meterse con Rafael Santos Borré, jugador de conducta intachable, y con su esposa, Ana Cecilia Caicedo, lo que le costó, unos meses después, la vergüenza de rectificar en público.

Si, el pasado viernes 7 de octubre, Henry Jiménez, uno de los lugartenientes de Carlos Antonio en RCN, leyó esta nota al aire. Lo peor es que nadie recuerda las palabras que dijo Vélez, pero así rectificó la cadena los dichos de Vélez:

“En cumplimiento de esta orden judicial que respeto y acato, pero que -en absoluto- comparto, y que en consecuencia he impugnado, procedo a rectificar y retractarme de la información del 29 de julio del 2022, en el sentido de que 'se incurrió en error al divulgar información inexacta sobre afirmaciones realizadas sin fundamento alguno' en contra de los señores Rafael Santos Borré y Ana Cecilia Caicedo.En los anteriores términos se da cumplimiento al fallo de tutela reiterando que he impugnado la decisión y estoy a la espera del fallo que emita el Tribunal Superior de Bogotá".

Vélez ha sido criticado últimamente por su comportamiento contra los jugadores y contra ex jugadores que ahora ofician como comentaristas deportivos. ¿Este será un precedente para que en el futuro Carlos Antonio no salga a despotricar de tirios y troyanos? En este caso no se dejó irrespetar como James: Santos Borré le cerró la boca a Carlos Antonio Vélez.

