¿Amante de Luis Díaz? Los medios por los que nunca se perderá un partido del guajiro

.Publicidad.

Poco a poco, Luis Díaz se va consagrando como uno de los jugadores colombianos más importantes del fútbol no solo a nivel de la Selección, sino también a nivel internacional con el Liverpool. Y es que, sus actuaciones nunca decepcionan, el guajiro es sin duda uno de los jugadores con más garra y determinación. Es por ello que perderse un partido de Lucho Díaz es fatal, pues esto significa dejar de ver calidad y talento con la pelota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

-Publicidad.-

Sin embargo, hay muchas formas de poder disfrutar de los partidos de Luis Díaz, así que no hay excusa para perderse los encuentros del guajiro. Si usted no quiere perder ningún partido de Lucho Díaz en el Liverpool, puede conectarse por medio de ESPN, perteneciente a Disney, quien tiene los derechos de la Premier League. Sin embargo, si usted no dispone de un televisor cercano, se puede conectar por medio de la aplicación Star Plus, y allí disfrutar del guajiro Díaz.

|Le puede interesar De ser un paquete a callar a todos: la resurrección de Miguel Ángel Borja en River Plate

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de adidas Colombia (@adidasco)

Aunque el equipo dirigido por Klopp no está pasando por su mejor temporada, Luis Díaz siempre será muestra de espectáculo en el Liverpool y la Premier. Sin embargo, vale la pena recordar que los partidos de la Selección no son transmitidos por ESPN ni otra asociación perteneciente a Disney. Actualmente los derechos de transmisión de la Selección Colombia pertenecen a Caracol, así que ante los amistosos que se vengan, será en este canal donde podrá ver al guajiro Lucho Díaz.

Vea también: