Sandra Serrato, la versátil artista que se hizo grande en realitys y en las tablas del teatro

La industria artística en Colombia es un vibrante escenario de creatividad y diversidad que refleja la herencia cultural del país en donde los artistas; cantantes, músicos, pintores, actores, entre otros, cumplen un rol fundamental para transmitir los mensajes y emociones de las puestas en escena. En medio de los nuevos exponentes, hay algunos que se mantienen gracias a su múltiples facetas como es el caso de Sandra Serrato. Esta artista se ha destacado gracias a su facilidad para interpretar diferentes personajes, su potente voz y su fluidez en la presentación.

Sandra Serrato: Versatilidad y talento en el escenario colombiano

Su carrera abarca una impresionante gama de disciplinas, reflejando su versatilidad y pasión por la expresión artística y el bienestar emocional. Sandra Serrato comenzó su trayectoria en el mundo del espectáculo desde temprana edad, mostrando un talento natural para las artes escénicas.

Aunque muchos la recuerdan por haber participado en 'La Voz Colombia', Sandra se dio a conocer en el reality de los 2000 'Popstars' que llevó a que 5 concursantes integraran la banda Escarcha, ella fue la sexta participante en salir antes de que se creara el grupo femenino "Estaba terminando psicología y mis hermanos y familia, me presionan para que lo haga. Yo ya trabajaba en la música hace mucho tiempo y voy, y resulto siendo la última que sale para conformar el grupo".

Después de esa experiencia, Sandra siguió trabajando en su carrera musical, trabando en su disco, viaja a Ecuador para ser asistente de dirección en 'Popstars en Ecuador' y 'Survivor'. Posteriormente, comienza a ejercer su habilidades para comunicar siendo presentadora en Canal 13 y City TV.

Su presencia en el escenario y su habilidad para transmitir emociones profundas la han establecido como una actriz destacada en la industria del entretenimiento. Ha participado en producciones de Caracol televisión, ha pisado las mismas tablas que actores como Marcela Agudelo, Santiago Moure, Sebastian Carvajal, Julio Cócaro, entre otros grandes.

Toda la vida se formó para ser artista, estudió actuación y música en conservatorio, sin embargo, su familia tenía el miedo latente de que la escena artista no siempre da, por ellos su padre le insistió para que hiciera "una carrera real" y fue así como resulto estudiando psicología y comunicación social al mismo tiempo "No lo juzgo, lo entiendo perfectamente porque ser artista en Colombia es de valientes. Psicología me llamaba mucho la atención y es un insumo para construir los personajes en este instante. Y todas las carreras tienenque ver porque está en función a comunicar".

La película de 1983 'flashdance' para Sandra Serrato fue una de esas producciones que se calan en la mente, la marca e incluso se puede decir que la inspiro a tener una voz "Esa película me voló los sesos, es una chica que trabaja en construcción y es ruda, pero quiere ser artista, y ella hace y deshace por seguir su rumbo , y cuando la dije dije "yo quiero ser esto" quiero ser una artista y fue uno de los momento coyunturales en mi vida".

Para todos los artistas crecer en Colombia es muy difícil, sin embargo, Sandra considera que las mujeres tienen un camino más largo que recorrer, no sólo es demostrar que tienen talento y que pueden explotarlo, sino que además se les exige unos canones de belleza y comportamiento que, en muchas ocasiones, pueden llegar a ser limitantes para surgir en la industria.

"A las mujeres se nos exigen muchas cosas, no solo ser talentos, disciplinados y talentosos, se nos exige no envejecer, estar bellas, estar delgadas, eso hace que en muchas partes de la industria se nos vulnere. Yo que he sido una mujer que ha estado en el medio desde los 90 siento que eso se ha transformado, siento que estamos construyendo otra industria".

Su voz, llena de matices y sensibilidad, ha resonado en numerosos escenarios y estudios de grabación, permitiéndole conectar con su audiencia a través de la música. Su habilidad para combinar la técnica vocal con una interpretación auténtica ha sido fundamental para su éxito.

Por estos días, su vida se tiñe de diferentes colores con la interpretación de Sandra en el musical 'Forever Young', un papel que le ha exigido mucho y la ha llevado a replantearse la vejez de otra manera, y el 'Templo del placer' una comedia que habla del placer femenino y cuyo objetivo está en empoderar a las mujeres.

Actualmente, Sandra se encuentra trabajando en su primer disco en solitario algo que le llena de emoción y la motiva para poder seguir trabajando como artista. Sandra Serrato es, sin duda, un ejemplo de la riqueza y diversidad del talento colombiano. Con una carrera que sigue evolucionando, Serrato continúa siendo una influencia significativa y una inspiración para muchas personas en la industria colombiana.

