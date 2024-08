Por qué la ecuatoriana Mia Terán eligió a Colombia para seguir creciendo como cantante y actriz

.Publicidad.

Mia Terán es una destacada cantante y actriz que ha capturado la atención del público con su talento y versatilidad. Muchos destacan su gran voz, otros su actuación que transmite, pero todos concuerdan con que es una artista completa. Su carrera abarca diversos géneros y medios, desde la música hasta la actuación en teatro y la pantalla chica. Su habilidad para conectar con el público y su pasión por las artes la han convertido en una figura prominente en la escena cultural tanto en Ecuador como en Colombia.

Mia Terán: La Versatilidad de una Artista Ecuatoriana

Mia Terán nació en Quito y desde muy pequeña mostró un profundo interés por las artes, pues con sus padres; Cristina Rodas comunicadora, actriz y productora de teatro ecuatoriana, y Juan Carlos Terán, actor de doblaje ecuatoriano, siempre estuvo rodeada de la escena musical y teatral.

Su formación comenzó en el ámbito local, participando en producciones escolares y eventos culturales. Posteriormente, continuó su educación en el extranjero, estudio teatro musical en el New York Film Academy, además ha podido realizar diferentes viajes que le han permitido perfeccionar sus habilidades y ampliar su horizonte artístico.

En la carrera de Mía se destacan momentos como su papel en la serie 'Bolívar' una producción de Caracol Televisión y Netflix, ser corista en la gira de Andrés Cepeda 'Cepeda en Tablas', también abrió el concierto de Compadres (Cepeda y Fonseca) en el Coliseo Rumiñahui en Quito, Ecuador. Además de ser telonera para varios artistas de talla internacional como Danny Ocean, Maluma y Marc Anthony.

Mia asegura que uno de los aspectos más importantes en su crecimiento profesional, más allá de la formación y el talento, es la perseverancia y la vocación "Yo siento que esto no es para todo el mundo digamos que a mi me han pasado varias cosas en la vida, desde estafas hasta momentos bastante malucos, y aún así decido seguir acá porque es lo que amo hacer, lo que mi alma quiere hacer".

Mia llegó a Colombia como resultado de su capacidad para explorar nuevos horizontes "en Quito ya había hecho lo que había hecho, y ya me pedía más, me pedía más experiencia, un nuevo lugar, gente nueva, más retos, entonces decidí irme y probar suerte, y Colombia fue el país que me llamó"

Aunque llegó a las tierras cafeteras en 2017 y logró obtener grandes proyectos, la pandemia la llevo de regreso a su país natal. Cuando la situación que tenía paralizado al mundo pasó, decidió regresar a Colombia y tuvo una temporada en Casa E Borrero, teatro en el que actualmente demuestra su talento y capacidad.

Su presencia en el escenario es igualmente notable. En el teatro, ha participado en una variedad de producciones que han recibido críticas positivas por su actuación y presencia escénica. Su habilidad para adaptarse a diferentes personajes y géneros la ha convertido en una actriz versátil y respetada. Entre sus últimas participaciones se encuentra la obra musical 'Forever Young' en la cual comparte escenario con actores como Natalia Bedoya, Sandra Serrato, Camy Jiménez, Alejandro Martínez, José Manuel Ospina, entre otros.

En escena no solo sale a relucir su capacidad para darle vida a diferentes personajes como 'María Andrade' una anciana que fue marcada por la actuación, sino que además, a través de diferentes canciones que hilan la historia, cautiva a los espectadores con cada frase cantada que sale de boca.

Entre sus ir y venir, la ecuatoriana ha tenido su carrera musical como un eje principal, cuenta con canciones que pasan por el rock-pop hasta por ritmos urbanos. Su último lanzamiento se llama 'Adiós', una canción intima que habla sobre como se sentía antes de tomar la decisión de dejar atrás el alcohol.

Aunque muchos artistas esperan que el futuro les prepare y les de lo mejor que tenga para ellos, Mia prefiere no esperar nada "Por más cliché que suene quiero dejarme sorprender, que la vida me sorprenda. Obviamente quiero seguir con mi carrera, pero no espero nada porque la expectativa ha sido para mi el peor enemigo".

