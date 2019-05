¡San Felipe, Guainía, también es Colombia!

El temor al abandono por parte de la gobernación se ha apoderado de la población del corregimiento de San Felipe tras decirle no a la municipalización.

En lo corrido del año, la situación de los habitantes no ha sido la mejor, ya que no se cuenta con combustible, lo que afecta el alumbrado y el servicio básico del agua en las instituciones públicas, ya que no se puede bombear este líquido.

Además, para colmo de males, ya van más de 72 horas sin comunicación de telefonía celular y aún nadie se reporta para dar pronta solución. En este momento nos encontramos en total abandono en este lugar.

