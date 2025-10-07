- Casa Fobia: la experiencia que transforma el teatro en una pesadilla y los miedos serán protagonistas

Del 11 de octubre al 15 de noviembre, los bogotanos podrán vivir una experiencia donde el miedo deja de ser ficción para convertirse en protagonista

Bogotá vuelve a ser escenario del terror. Esta vez no en una pantalla, sino en una casa real donde las fobias toman forma y los espectadores se convierten en parte de la historia. Se trata de Casa Fobia, la nueva creación del escritor y director Javier Romero, conocido por montajes como La Oficina del Terror. La obra promete una experiencia inmersiva que lleva el miedo al límite de la participación del público.

Durante una hora, los asistentes recorren habitaciones, pasadizos y escenarios diseñados para poner a prueba sus sentidos. En cada espacio, las fobias más comunes —la oscuridad, los animales, la soledad o la violencia— aparecen convertidas en experiencias sensoriales. “Ya no es un público que observa, es un público que respira, huye y enfrenta la materialización de sus miedos”, explica Romero, quien además dirige al colectivo Horror Rolo, encargado de la producción.

Casa Fobia: terror que se vive, no se mira

Casa Fobia mezcla teatro inmersivo, escape room y performance sonoro, con una puesta en escena apoyada en efectos de luces, sonidos analógicos y recursos visuales que generan un estado hipnótico colectivo. Más que un montaje teatral, la propuesta invita al público a explorar la mente de un personaje atrapado en sus propios traumas, enfrentándose a los suyos en el proceso.

El elenco está conformado por Juliana Jérez, Daniela Rocha, Catalina Gallego y Sebastián Guasca, bajo la dirección actoral de Alejo Prieto y el diseño de producción de Xiomara Casallas. Juntos, dan vida a una experiencia que busca consolidar a Bogotá dentro del circuito internacional del terror en vivo, siguiendo la tendencia de ciudades como Londres, Nueva York o Ciudad de México.

Equipo Horror Rolo de izquierda a derecha: Xiomara Casallas, Catalina Gallego, Daniela Rocha,

Javier Romero, Juliana Jerez, Sebastián Guasca, Alejo Prieto.

Las funciones se realizarán del 11 de octubre al 15 de noviembre en el Bar El Candelario (Cl. 12b #4-94, Bogotá). Los cupos son limitados y no habrá venta en taquilla el día del evento. Toda la boletería se maneja por anticipado a través de las redes sociales del autor en Instagram y TikTok: @romeroescribe.

Con Casa Fobia, Javier Romero reafirma su lugar como una de las voces más destacadas del terror colombiano, un género que en Bogotá empieza a ganar público, espacios y, sobre todo, nuevas formas de hacer sentir miedo.

Vea también: De la música a los negocios: Luis Alfonso se estrenó como empresario y causó gran sorpresa

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.