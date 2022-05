Salvar al América: el error que ha convertido la vida de Tulio Gómez en un infierno

Aunque ha puesto de su bolsillo 45 mil millones de pesos para devolverle su grandeza los hinchas y periodistas no paran de exigirle e insultarlo

.Publicidad.

Claro que ha cometido errores. Tulio Gómez no tiene filtros y dice lo que piensa. Por eso, cansado de la grosería constante del profesor Juan Carlos Osorio quien incluso lo insultó durante una cena navideña en su casa a finales del año pasado, empezó a trinar contra el risaraldense a quien no le aguantó la manía de vivir rotando su equipo y no darle continuidad. A pesar de lo caro que salía Osorio lo aguantó lo más que pudo hasta que consiguió los fondos para poder indemnizarlo y despedirlo. Era un capítulo más en la ya larga botadera de plata que se ha convertido para Tulio Gómez tener un juguete tan caro como el América.

Desde que compró al América en el 2016 el ex propietario de la cadena supermercados Super Inter ha invertido 46 mil millones de pesos en comprar jugadores tan caros como Adrián Ramos o en mantener en la nómica a arqueros como Graterol que forma parte de la selección de Venezuela. El América, obviamente, ya no tiene como formar un equipo de incidencia continental como el que le formó los hermanos Rodríguez Orejuela al médico Gabriel Ochoa Uribe con estrellas de Selección Argentina incorporadas y todo. Con lo que ha podido, desde su bolsillo, el empresario, quien es hincha de la mechita desde la época en la que jugaba el Barbie Ortiz, ha intentado poner al equipo en la vanguardia del fútbol colombiano y lo ha conseguido. No sólo rescató al América de la B, sótano al que cayó en el 2011, sino que lo volvió a sacar campeón dos veces con dos técnicos capaces como fueron Guimaraes y Juan Cruz Real.

-Publicidad.-

Con Osorio, técnico de categoría mundial, ampliamente respaldado por periodistas en este país, Tulio intentó darle envergadura en torneos continentales pero al final todo salió mal por los problemas que ha desarrollado últimamente el risaraldense, y, con la eliminación en Copa Colombia, el periodismo le ha caído con todo diciendo que no hay nómina pero, ¿qué pretenden hacer con Tulio? ¿Forzarlo a la ruina? ¿Cuál es el hincha poderoso que va a comprar al América para volver a darle brillo? Ninguno, todos opinan y al único que ha querido resolver, dar soluciones, lo han crucificado de manera infame.