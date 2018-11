Salto al vacío del gobernador de Antioquia y la sociedad Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, buscando muy seguramente justificar el pago de una millonaria nómina en la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, anuncia una reclamación de miles de millones de pesos a Empresas Públicas de Medellín; según él, por un incumplimiento en el contrato BOOMT. Esta salida en falso del gobernador de Antioquia también puede tener como motivación la angustia que se ha apoderado de él al saber que su sueño de ser presidente se ve amenazado porque no va a contar con recursos suficientes para adelantar proyectos como el del Ferrocarril de Antioquia.

El mandatario seccional arremete de manera despiadada contra Empresas Públicas de Medellín, pero esta vez lo hace en asocio con el cuestionado gerente de la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango S.A. E.S.P., presentando una reclamación que puede desembocar en una millonaria demanda, sin detenerse a estudiar las denuncias que tanto el Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana como UNIGEEP han presentado en el sentido de que ese contrato que pretende hacer valer no tiene ningún valor jurídico.

Publicidad

No sobra recordarle al doctor Luis Pérez Gutiérrez que él es el presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., y que esta entidad es la primera responsable de la catástrofe que hoy nos amenaza. Por consiguiente, no nos queda ninguna duda de que a la postre es la que tiene que responder por todos los desaciertos y daños causados al proyecto, por la mala contratación, los cambios e incumplimientos. Repetimos, no nos quedan dudas, la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. es la responsable directa de todos los daños conocidos. Sabe el gobernador de que dicha sociedad fue constituida en el año 1998, en cumplimiento de la Ordenanza 35 de 1997, emitida por la Asamblea Departamental de Antioquia. En el artículo primero de dicha ordenanza se dispuso: “Artículo Primero: Crear la “Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica “Pescadero S.A.”, como empresa de economía mixta del nivel departamental, que tendrá como objeto el diseño, construcción y explotación a nivel nacional y/o internacional de la Central Hidroeléctrica “Pescadero”.

La Ordenanza 035 de 1997 fue modificada parcialmente. Luego quedó la Ordenanza 041 de 2010, la cual en el artículo segundo dispuso: “Artículo Segundo: El artículo cuarto de la Ordenanza 35/ 97, quedará así: Terminados los estudios definitivos idóneos para la construcción del proyecto, la Empresa de Economía Mixta constituida, incrementará su capital, bajo las modalidades de tipo de aporte requeridos para la ejecución total del proyecto, en los tiempos establecidos por los estudios. Esta empresa también será la responsable por si misma o por terceros, de la ejecución, operación, distribución y comercialización de la energía generada”.

Nótese cómo la sociedad tiene como misión la ejecución, operación, distribución y comercialización de la energía generada, directamente o a través de terceros, pero sin abandonar la responsabilidad del proyecto. Pues resulta que los directivos se dedicaron a otras cosas y cuando se les vino el mundo encima aparecen, pero no para responder por los daños ocasionados, sino para anunciar demandas en contra de EPM.

El despistado gobernador Luis Pérez Gutiérrez está anunciando demandas en contra de EPM por modificaciones e incumplimiento del contrato BOOMT. Anuncio al que nosotros le respondemos de manera, clara, precisa y contundente de qué nos vamos a oponer, solicitando a la instancia judicial o de control fiscal, que se nos reconozca como víctimas en representación de un amplio sector de la sociedad, por el desastre de Hidroituango. Esto en razón a que somos parte de los dueños de EPM y porque el contrato que pretende hacer valer el gobernador no tiene ningún valor jurídico, por ser el producto de una vía de hecho. En efecto, no existe ninguna ordenanza departamental autorizando escindir parte del patrimonio de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P. para destinarlo a constituir una nueva empresa. Pero además de no contar con autorización, constituyeron la sociedad de economía mixta que denominaron EPM Ituango S.A.E.S.P. el 24 de marzo de 2011, mediante la escritura número 893 de la Notaría 17 del Círculo de Medellín. A EPM Ituango S.A. E.S.P., la dotaron de estatutos, Junta Directiva y como gerente nombraron a Luis Javier Vélez Duque, empleado de EPM.

El gobernador Pérez no puede salir ahora a buscar la responsabilidad en EPM, cuando la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., de cuya Junta Directiva es presidente, suscribió el contrato BOOMT, con el siguiente objeto: “efectuar las inversiones que sean necesarias o apropiadas para la construcción y montaje y para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica” el día 30 de marzo de 2011. Esto es, seis días después de haber constituido ilegalmente, la empresa de papel que denominaron EPM Ituango S.A. E.S.P.

No se podrá tachar de irresponsable o descabellado el comentario que vamos a hacer, pero creemos que todo este escándalo montado por el gobernador Pérez Gutiérrez está encaminado a proteger a los responsables del desastre de Hidroituango.

¡Señor gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, si usted está tan interesado en el proyecto, empiece por establecer las responsabilidades directas a los doctores Luis Alfredo Ramos Botero, Sergio Fajardo Valderrama, las juntas directivas de la hidroeléctrica y continúe con los del municipio de Medellín!

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!