Salir de la zona de confort, para sanar

Existe una forma de entender el proceso salud-enfermedad, según la cual nuestros actos, pensamientos y sentimientos crean en el cuerpo un ambiente, un terreno propicio, para que la enfermedad llegue y se manifieste. Sin este terreno, la enfermedad no puede instalarse (las bacterias no anidan; las células cancerosas no se reproducen; las defensas no atacan a sí mismo –enfermedades autoinmunes-; el desgaste no se acelera). Si no creamos ese terreno, estaremos saludables. Por lo tanto, al enfermar, si cambiamos el terreno –o sea cambiamos de pensamientos, emociones y actos-, la enfermedad pierde sustento y es eliminada, el cuerpo cura y el ser humano sana. Para ello generalmente hay que salir de la zona de confort, o que sentíamos así, porque curiosamente, esa zona fue la que creó el medio ambiente inadecuado, enfermizo.

Podríamos buscar un símil en la naturaleza y es muy fácil encontrarlo en las plantas. No toda planta crece en todo terreno. Si la ponemos en uno inadecuado, enfermará y morirá. Los cactus requieren sequía; los tulipanes un invierno fuerte, antes de surgir y florecer; el arroz nace sumergido bajo el agua; las orquídeas viven sobre un árbol. No toda enfermedad anida en un cuerpo con buena inmunidad, fuerte, ágil, flexible, alegre, relajado. Un cuerpo formado bajo pensamientos constructivos, con emociones expresadas en su totalidad, con buenas decisiones de alimentació

Los llamados hábitos saludables y las medidas de prevención de la enfermedad son terrenos reconocidos ampliamente por la medicina científica para crear un buen ambiente corporal. El equilibrio entre los siguientes duplos es de vital importancia: ejercicio y reposo; vigilia y sueño; alimentación y expulsión de desechos; eustrés y distrés; actividad social y soledad; silencio y conversación. Equilibrio, todo un arte, el que siquiera tratar de alcanzar.

Si el terreno inadecuado es el trabajo, el compañero, el supuesto amigo, el país donde reside, ¿está usted dispuesto a cambiarlos, a dejarlos, para sanar? ¿Qué tan grave tiene que ser la enfermedad para hacerlo? ¿Qué tanto es el deseo por vivir, en caso de enfermedad mortal?

Si es su forma de pensar –ejemplo: ver la vida desde la metáfora del vaso medio vacío, en vez de medio lleno-; si es la rigidez inamovible ante un hecho y no solo la sustentación de sus valores; ¿decide usted dar pasos diferentes a los de toda una vida?

Si es el odio reconcentrado, si es la ingratitud permanente, si es el temor que no ceja, por más duros que hayan sido los hechos que condujeron a ello, ¿está listo para cambiar?

Pedimos, a gritos el cambio. Pedimos que los demás cambien. Pedimos cambio de políticos, cambio de administradores, cambio de educandos, cambio de …… Porque creemos que los actuales han conducido a la enfermedad de la sociedad. Pedimos ese cambio. ¿Estamos dispuestos a cambiar lo nuestro, en pos de nosotros mismos?

El cambio se realiza al salir de nuestra zona de confort, de la manera como siempre hacemos las cosas, o las pensamos y sentimos de nuestro status quo. El cambio se realiza al actuar en una forma que nunca hemos hecho, o al escoger opciones que ni se nos pasaban por la cabeza, e incluso las que siempre rechazamos. ¿Hasta donde estamos dispuestos para sanar de una enfermedad?, ¿preferimos quedarnos allí y sufrir?, ¿es mayor el sufrimiento de soltar, del desapego a lo conocido? ¿Qué en lo profundo de nuestro corazón logra motivarnos a salir adelante en nuevos rumbos? Solo nuestra alma lo sabe.

Al final llegará la muerte, la sanación por excelencia. El cambio será un hecho.

