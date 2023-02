"Salen con traje pero no tienen pa' un almuerzo" Las pullas de Lokillo a toda la 'farsandula' colombiana

.Publicidad.

Lokillo se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los colombianos en este último tiempo. Además de contar con su faceta como humorista, donde ha brillado en televisión, en la radio con sus imitaciones y en varias partes del mundo, ahora también brilla como rapero en las conocidas peleas de gallos. Gracias a estos eventos de Freestyle, el también trovador, ha aumentado su fama e incluso ha hecho que más gente se conecte con estas batallas. Sin embargo, no deja de lado su faceta como humorista.

Y es que, ha sido gracias a todo esto que Lokillo se ha rodeado de gente de mucha fama , lo que él llama como la 'Farsandula criolla'. Y es que, recientemente el humorista realizó un live en su Instagram y no desperdició el momento para despacharse en contra de todo estos personajes. El humorista empezó diciendo que este mundo del entretenimiento estaba lleno de apariencias y de vidas vacías y llenas de problemas. Esto fue lo primero que comentó el hombre.

Pero esto no quedó allí, pues Lokillo aseguró que en varias ocasiones ha tenido que pagarle almuerzo a algunos famosos que no tienen ni para pagarlo. El humorista incluso llegó a cuestionar muchas relaciones de los famosos, pues dice que, estos lo hacen únicamente para poder posar en las grandes revistas del país. Aseguro que muchas de las personas de la farándula lo único que hacen es tener una carrera de famoso, llena de apariencias y vacíos. Sin duda alguna, Lokillo se lo tenía bien guardado el hombre quien no dejó títere con cabeza.

