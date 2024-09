De 'sugarboy' a asesino confeso: el caso de Daniel Sancho y el cirujano colombiano Edwin Arrieta

Por: LEGUIS ANTONIO GOMEZ CASTAÑO |

septiembre 19, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Daniel Sancho y el médico cirujano Edwin Arrieta acordaron encontrarse en una isla paradisíaca llamada Koh Panghan en la costa este de Tailandia. Unos días antes el joven cocinero y amante de las artes marciales había arribado al sitio. Se hospedó en un hotel y alquiló una moto. condujo hasta el otro lado de la isla y rentó una villa en donde se hospedaría con Arrieta, una vez este último completara su largo periplo desde Colombia. Sancho hizo compras previas: un martillo, un cuchillo, una sierra, bolsas plásticas negras, rollos de plásticos, líquidos de limpieza, etc., todo quedó grabado en las cámaras de seguridad diseminadas por toda la isla.

Daniel Sancho tuvo el tiempo adecuado para preparar la llegada del galeno, con quien, según los medios en España, tenía planes de irse a vivir a Barcelona, fundar un restaurante y proseguir una vida juntos teniendo previsto formalizar la relación como pareja de hecho. Una vez Arrieta llegó a la isla, el joven Sancho lo recogió en el aeropuerto. Juntos aparecen en las cámaras, conduciendo por las avenidas, deteniéndose a comer algo, y llegando a la villa a donde se hospedaron. Dos días después, Sancho saldría varias veces con paquetes amarrados en la parte posterior de la moto. Las cámaras volvieron a grabar las varias idas y venidas del joven chef, youtuber y amante del Moay Thai.

..Publicidad..

El médico cirujano Edwin Arrieta fue grabado por las cámaras al bajar del avión, caminando por el aeropuerto, retirando sus pertenencias, encontrándose con Daniel Sancho, montados en la moto, conduciendo por las calles y avenidas, comiendo juntos, entrando y registrándose en la villa y hasta ahí. Arrieta no volvió a aparecer más en ninguna otra cámara. Su hermana Darling Arrieta, toda preocupada, empezó a escribirle mensajes, pero este no respondía. Mientras tanto, Daniel Sancho seguía saliendo a distintas horas con paquetes amarrados en la parte posterior de la moto. Bolsas negras quedaron esparcidas en varios basureros de la isla, e incluso, hasta en el fondo del mar, pues este llegó a alquilar un kayak para seguir esparciendo el contenido de las bolsas negras con el fin de que no quedara ninguna evidencia de sus actos.

...Publicidad...

Al terminar su dispendiosa labor de esparcir lo que quedó de su premeditada acción, Daniel Sancho continuó disfrutando de los atardeceres de la isla, tomando el suntime, haciendo amigas asistiendo a eventos de Muay Thai y hangueando, como se dice en Puerto Rico, es decir, divirtiéndose, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, la insistencia de la hermana y amigos del galeno, alertaron a las autoridades locales, quienes rastrearon las cámaras, identificaron al médico y a su acompañante y consiguieron, como buenos sabuesos, llegar hasta la villa en donde todos los intentos por parte de Daniel Sancho por eliminar las evidencias, fueron en vano: algo no olía bien dentro de la propiedad. Bastó con ensayar con luces ultravioletas para descubrir lo dantesco de la escena desarrollada en aquella cabaña un par de días antes.

....Publicidad....

Las placas de la moto fueron identificadas, luego el negocio donde la alquiló y con ello, su pasaporte. Daniel Sancho, hijo de un actor de reconocida trayectoria en España, se convirtió en el principal sospechoso de un crimen que saltaría a los medios por su fiereza y saña. Ahora tristemente célebre, el youtuber no pensó que su vida quedaría resumida en los calabozos de una prisión de máxima seguridad en Tailandia.

Al margen de la vida pública que el galeno Edwin Arrieta llevara en Colombia y, por supuesto, de las creencias de su familia, lo cierto es que este se enamoró del hombre que terminaría con su vida. Las cuentas bancarias de Arrieta pueden dar evidencia de las transacciones realizadas desde Colombia y desde Chile, con destino a España. No son cantidades pequeñas, aunque los abogados de la familia de Daniel Sancho solo refieran sumas ridículas. La verdad es que Sancho había encontrado en la humanidad de Arrieta, no solo la salida a un mundo oculto en su publica masculinidad, sino también, la gallinita de los huevos de oro que además de satisfacer sus anhelos y disfrutes materiales, también incluía sus planes ocultos y ansias de libertad.

La cuestión de los medios o lavar la imagen de Sancho en España.

Cuando cayó el bombazo, es decir, la noticia del asesinato y posterior descuartizamiento del médico cirujano Edwin Arrieta, por parte del chef Daniel Sancho, dos familias se sumieron en la tristeza y la desesperación, pero siendo justos, una más que la otra. Si bien, los padres de Daniel Sancho tendrán que vivir con la situación de envejecer mientras su hijo languidece en una prisión en el exterior, prisión en la que solo podrán ver a su hijo una vez a las semana y durante 15 minutos, mientras la familia de Edwin Arrieta no volverá a ver a su hijo jamás. No basta solo con quitarle la vida a una persona. Descuartizar a alguien conlleva un sufrimiento mayor para sus familiares y allegados, especialmente cuando aún no se sabe el paradero del torso de Arrieta y aún más, si se tiene en cuenta el universo creado por la familia de Daniel Sancho, sus abogados y la prensa española, para desvirtuar los hechos, desacreditar a la policía y dañar la imagen del galeno en territorio español, como si el juicio se fuera a llevar a cabo allí y no en Tailandia.

No bastó con que Daniel Sancho, un amante de las artes marciales duras, como lo es el Muay Thai, golpeara salvajemente a Edwin Arrieta, poco antes de proceder a convertir su cuerpo en partes reducidas que pudieran ser empaquetadas, transportadas en una moto liviana y diseminadas en varios contenedores para basura en aquella isla alejada de los familiares del galeno. Muy a pesar de haber aceptado el crimen en las dos primeras indagatorias, haber reconstruido el escenario del crimen (actos por los cuales el juez tailandés le conmutó la pena capital por cadena perpetua), y haber sido privado de la libertad inmediatamente, al otro lado del océano, su padre, el actor Rodolfo Sancho, tomó la decisión de contratar los servicios legales de unos abogados en España, que sin tener mayor conocimiento de las normas penales en Tailandia, armaron todo un tejemaneje mediático en el que Daniel Sancho, el asesino confeso aparecía ahora como un pobre infeliz que optó por la infame decisión de acabar con la vida del galeno colombiano, para defender su honra ante la manipulación por parte de Arrieta de sacar a la luz las inclinaciones homosexuales de su hijo (Véase: https://www.20minutos.es/noticia/5233653/0/marcos-g-montes-abogado-daniel-sancho-tres-dias-juicio-solo-hay-dos-opciones-absolucion-homicidio-imprudente/).

De nada sirven las imágenes que quedaron grabadas en las cámaras públicas de la isla en las que se aprecia como Daniel Sancho, -seguramente con dinero enviado por el mismo Edwin Arrieta-, adquiría los materiales arriba mencionados con los que luego acabaría con su vida (la autopsia reveló que Arrieta no murió por los golpes y que aun respiraba cuando fue descuartizado). Tampoco sirve el haber reconocido el crimen, ni haber reconstruido los hechos. Según los abogados, Sancho hijo actuó en defensa propia, por lo que asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta no fue un acto premeditado (Véase: https://www.20minutos.es/noticia/5233697/0/las-pruebas-que-defensa-daniel-sancho-llevara-ante-juez-para-demostrar-que-fue-una-pelea-no-un-crimen-premeditado/, https://www.20minutos.es/noticia/5189577/0/daniel-sancho-se-declara-no-culpable-asesinato-premeditado-edwin-arrieta/,

https://www.20minutos.es/noticia/5185304/0/defensa-espanola-daniel-sancho-insiste-negar-los-hechos-pero-ningun-abogado-tailandes-quiere-seguir-esta-estrategia-5185304/), con otras palabras, la estrategia de defensa sostiene ahora que Daniel Sancho solo reaccionó, como lo haría cualquier persona que se sintiera amenazada (Véase: https://www.20minutos.es/noticia/5241954/0/defensa-daniel-sancho-espera-sentencia-90-las-cosas-que-hemos-escuchado-sobre-juicio-no-han-sido-asi/

https://www.20minutos.es/noticia/5236899/0/carmen-balfagon-abogada-daniel-sancho-todo-que-se-esta-contando-son-mentiras-son-ganas-hacer-dano-innecesario/). Para ello, se agarraron de la existencia de un testigo de origen venezolano, quien supuestamente sostuvo relaciones con Arrieta durante un año. Y entonces apareció súbitamente la figura de una expareja de Arrieta, a quien este último supuestamente también chantajeo y amenazo (Véase: https://www.youtube.com/watch?v=81Qya86qxkY). Todavía en los medios españoles algún que otro magazín sensacionalista, está mostrando a la supuesta víctima inicial de Arrieta, denunciando el carácter manipulador y agresivo del médico colombiano con sus parejas escondidas (Véase: https://www.20minutos.es/television/ahora-sonsoles-habla-con-testigo-clave-caso-daniel-sancho-expareja-edwin-arrieta-me-dijo-que-me-iba-matar-5234325/,)

La campana de blanqueamiento de la imagen de Daniel Sancho en los medios españoles, también incluyó el desprestigio de la policía tailandesa, cosa que no pocos conocedores de la cultura del país asiático consideraron un error craso (Véase: https://www.20minutos.es/noticia/5243696/0/frank-cuesta-vuelve-arremeter-contra-daniel-sancho-se-ha-llegado-algun-acuerdo-han-comprado-alguien/). Igualmente, se llegaron a transmitir programas televisivos en los que mostraba a Edwin Arrieta como un hombre ligado con negocios oscuros y cercanos al narcotráfico, todo ello en aras de cambiar el curso de los acontecimientos.

Más aun, en España no se sabía nada de la vida y obras del médico cirujano Edwin Arrieta. No tendría porque ser de otra forma, habiendo cientos y tal vez miles de médicos cirujanos en Colombia. Fue a raíz de su violenta desaparición, que se supo quién era y lo que hacía. (Véase: https://www.elmundo.es/loc/2023/08/08/64d21ac3e9cf4a7d568b45b3.html). Sin embargo, de Daniel Sancho sí que hay antecedentes muy claros:

https://www.20minutos.es/noticia/5364855/0/daniel-sancho-comparecera-por-videollamada-juicio-por-presuntamente-pegar-un-joven-madrid/, https://www.20minutos.es/noticia/5174240/0/daniel-sancho-sera-juzgado-7-noviembre-por-agredir-una-persona-cola-un-taxi/,

https://www.20minutos.es/noticia/5173844/0/daniel-sancho-afronta-un-ano-carcel-por-una-agresion-2019-madrid/,

https://www.20minutos.es/noticia/5173407/0/los-problemas-daniel-sancho-club-tenis-que-iba-adolescente-le-expulsaron-unos-meses/, es decir, dado que Sancho hijo proviene de una familia acostumbrada a los medios (su abuelo fue un actor reconocido, su padre es un actor muy popular y su madre también era actriz), el caso saltó inmediatamente a la arena de lo público y causó relevancia nacional en España. No tengo claro cuánto impacto tuvo en Colombia, pero me temo que Edwin Arrieta, al no proceder de una familia de abolengo, tal vez haya tenido un impacto mediático fugaz como la estela de un cometa; y en el caso tailandés, ha tenido la importancia de un caso sui generis, dado que no todos los días un extranjero asesina a alguien y lo descuartiza, para luego esparcir sus restos por todos lados en una isla paradisiaca. Por cierto, no todos los padres de los asesinos, logran conseguir que sus casos salten a la arena internacional cediendo los derechos en un documental, como lo consiguió Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, quien grabo, de la mano de HBO, la situación de su hijo: https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/-dinero-que-ha-ganado-rodolfo-sancho-por-hablar-exclusiva-documental-hbo-5264895/.

La nueva consigna, conseguir que el caso Sancho sea revisado por las autoridades tailandesas, no es algo que los abogados en Tailandia suelan hacer. De acuerdo con Frank Cuesta, un conocido animalista, entrenador de tenis y youtuber, esa es una muy mala opción, porque en Tailandia se considera una falta de respeto contra las autoridades. De hecho, hay casos en los que la corte, una vez presentado el recurso de apelación, han decidido aumentar la pena, por lo que en el caso que nos ocupa, la decisión de las autoridades de rebajar su sentencia de pena capital a cadena perpetua, podría ser reconsiderada.

Por otro lado, se busca con la apelación que la corte le quite el estatus de reo en cadena perpetua, porque al no existir el mismo estatus en España, no se podría pedir en extradición. Sin embargo, si logran que ese estatus cambie a pena de 30 o 40 años, entonces sí que el confeso y juzgado asesino del médico cirujano Edwin Arrieta, podría eventualmente purgar unos cuantos años en España, donde las condiciones penitenciarias son más acordes con los derechos humanos de los reos, y para colmo de males, obtendría su libertad condicional, por buena conducta.

Algunas dudas por resolver

Si Daniel Sancho se sintió amenazado, como afirman sus abogados, ¿por qué no denunció ante las autoridades pertinentes lo que le ocurría con Arrieta, tal como lo hizo el supuesto testigo en Colombia? Y si se pelearon, hasta acabar con su vida, ¿por qué descuartizarlo? No bastaba solo con declararse culpable de un delito pasional? ¿Por qué comprar todos esos artículos que luego usaría para esparcir el cuerpo de Arrieta? Y si el móvil del asesinato tenía que ver con un asunto más allá de lo pasional? Tal vez un móvil económico? Cuánto dinero realmente le envió Edwin Arrieta a Daniel Sancho, sabiendo que tenían planes de fundar un restaurante y comprar una casa en Barcelona? Por qué no se han revisado adecuadamente las cuentas bancarias del médico en Colombia y Chile? Cuantas personas estaban vinculadas al proyecto de inversión que existía entre Arrieta y Sancho? Por qué pretender acabar con la honra de Edwin Arrieta en España?

Estos y otros cuestionamientos aún quedan sin responder, especialmente en lo tocante al aspecto económico, línea investigativa que parece haberse perdido a propósito en este caso. Mi opinión personal, creo que Sancho hijo recibió suficientes fondos por parte de Arrieta como para poder independizarse, pero Arrieta quería algo que Daniel no estaba dispuesto a conceder, máxime cuando tenía novia, es decir, estaba jugando a dos bandas. Siendo Arrieta un fin para su autonomía económica, pero un obstáculo para su libertad sentimental, el joven se decidió por lo instrumental y acabo con la vida del cirujano, pero le salió el tiro por la culata.

No creo haber agotado todas las posibles aristas de un caso tan complejo como este, pero si espero haber dado cuenta de una línea de análisis que involucra amor, pasión, dinero, medios y maquiavelismo.