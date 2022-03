Rubén Blades manda al carajo a J Balvin y Residente

.Publicidad.

"Aquí mi comentario sobre el conflicto entre René y Jota Balvin y lo voy hacer porque mi nombre anda por ahí dando vueltas" inició Rubén Blades en sus redes sociales como respuesta sobre la nueva disputa entre ambos cantantes después de que el puertorriqueño casi que destrozara al paisa en una "tiradera" en redes sociales. Como un conflicto ajeno calificó el salsero a la pelea entre los otros dos artistas, pero del cual decidió hablar para brindarle un consejo a su colega y "hermano" René.

“Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo ‘Rubencito, águila no caza moscas’. No es amor y cariño, es amor y control. Deja que el niño chille, a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: que el oro no compra a quien su alma no vende. Al ánimo caldeado recomiendo darle fin. No le pongan atención a esas cosas” finalizó donde muchos seguidores no solo interpretaron el apoyo que le dio a Residente, sino la parada que le agregó a Balvin.

