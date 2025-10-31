Roy Barreras sería el candidato para que Petro se quede en cuerpo ajeno

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Petro eh sufrió una de las sanciones más preocupantes que puede tener cualquier persona, que es que la metan a la lista Clinton. La lista Clinton es la antesala de una solicitud de extradición, que no se hará mientras él es presidente, pero él no va a ser presidente toda la vida. Yo llegué a decir que él y Maduro parecían socios y la situación de Maduro es más complicada porque tiene los portaviones al frente. Pero no es sino que se corran un poquito y quedan al frente de Colombia.

Petro cambia ministro como cambiarse de medias y ninguno funciona y fuera de Benedetti, nadie es conocido. Estaba el inefable Montealegre, que quería montarlo con sus maromas jurídicas como emperador con su tal constituyente. Vea ya los efectos pues de estar en la lista Clinton, casi que no puede tanquear el avión en España o no lo pudo. Es decir, va a tener todas las trabas económicas eh personales y de su familia

Es un país que va muy mal. La votación del Pacto Histórico no fue tan mala, hay que decirlo. Sobrevivieron, sacaron dos millones setecientos mil, de los cuales 200 fueron nulos. Pero lo voy a decir con claridad, Iván Cepeda no va a ser presidente de Colombia y si lo fuera sería peor que Petro. es un obsesivo compulsivo. Yo no creo que llegue a la presidencia. La gran sorpresa fue que la Corcho, que no hay remolino, que se la trague, sacó 600,000 votos y sepultó a la hipie, a la Pizarro, que era la a la que le había prometido cabeza de lista Petro.

Ahora parece que va como vicepresidenta de Iván Cepeda. Eso es un barco de papel. que no alcanza a avanzar un metro en el agua. Yo opino que aquí el problema va a ser con Roy Barreras. Hay petrosantismo, así Santos lo niegue. Es el tipo más hipócrita que tiene la política. Y le voy a decir una cosa, ya empezó a atacar los candidatos de derecha, que la derecha no sirve. Entonces, lo que sirve es el centro y en el centro está Fajardo, un hombre que dice, "Ni me subo, ni me bajo, ni me quedo en ese palo." Eso es lo más mediocre y poco decidido que hay. Entonces, ¿quién va a ser? Roy Barreras. Roy Barreras, que tiene 1000 rostros y ese puede ser el problema. Ese sería el candidato para que Petro se quede un cuervo ajeno. Petro santísimo.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.