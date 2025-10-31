¿Cómo ayudar a sus hijos a sobrellevar el divorcio?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las cinco etapas del duelo descritas por Kubler Ross se dan en su totalidad cuando se rompe el vínculo. Estas son:

1. Negación: Es generalmente la primera reacción de los niños. Piensan que los padres cambiaran de parecer al día siguiente, sin embargo, con la negación se protegen para no sufrir. Para que esto no ocurra es importante que los padres se preparen bien para comunicarles la noticia.

Hay que decirles cosas como: ¨tú papa y yo hemos decidido …..¨Estamos de acuerdo en que….¨ ¨Los seguiremos queriendo y esto no tiene que ver con ustedes¨. La presencia de ambos padres en esta primera conversación es indispensable.



2. Ira: La siguiente etapa es la ira, rabia, o resentimiento. Los niños en esta etapa tienden a volverse agresivos, verbal y físicamente. Es posible que empiecen a desafiar a sus padres. Están muy bravos tanto con papa y mama por lo que ocurre. La rabia expresada puede ayudar a aliviar la tristeza o depresión que se presentara más tarde. Hay que permitir entonces que los chicos manifiesten su rabia y aceptárselas utilizando frases como Entiendo que estes bravo conmigo¨, etc. Todo esto dentro de limites normales.



3. Negociación: Los niños imaginan que los padres se pueden reconciliar y hacen todo lo posible para que así sea.

En esta etapa, tratan de acercarse más a sus papás, e incluso se portan ¨super bien¨, a ver si logran arreglar las cosas.

Pero es importante que ellos entiendan que la separación es definitiva, por mucho que hagan para que vuelvan a estar juntos, esto no va a suceder.



4. Pérdida: es la etapa de la depresión. El niño finalmente se da cuenta de que ¨la separación es definitiva y que uno de sus padres se va a vivir a otra parte y empieza a hacer falta. Ellos ya echan de menos los juegos con el padre ausente.

La cantidad de tiempo que pasaban juntos. El muchacho siente nostalgia de ver que sus papás ya no estarán juntos jamás. Se asustan al pensar que pasara el día de cumpleaños, del grado, etc.

Es necesario que los padres permitan que el hijo exprese su tristeza, que lloren, pero también hay que asegurarles que estarán con ellos siempre pase lo que pase. ¨papá y mamá irán a tu grado juntos¨, ¨seremos tus padres siempre…¨, etc también hay mucha sensación de perdida de la parte económica. Los adolescentes son los que más sienten esto.



5. Aceptación: Va apareciendo gradualmente en algunos casos podría tomar meses o años. A veces algunos acontecimientos como la boda de uno de los padres, y/ola mudanza a otra ciudad va a interrumpir a esta etapa. Es posible que el niño experimente momentos anteriores antes de volverse a adaptar.



Generalmente, superar el duelo se demora alrededor de dos años





¿Cómo ayudar a sus hijos a sobrellevar el divorcio?



• Debe asegurarles a sus hijos, no solo en teoría sino en la práctica, que usted quiere que ellos mantengan una buena relación con su ex conyugue.



• Nunca critique a su ëx¨ delante de sus hijos. Nunca pelee o discuta delante de ellos.



• Organice un horario de visitas que resulte cómodo y satisfactorio para los niños. Inicialmente necesitan ver mas al padre ausente para asegurarse que no va a desaparecer.



• Jamás utilice a sus hijos como mensajeros o espías.



• Demuestre al niño todo el amor y comprensión posible. El y usted van a necesitar mucho apoyo emocional.



• Déjeles saber que el deseo de ver a sus padres reunidos es natural.

