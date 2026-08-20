- Roy Barreras jr hizo maletas en Washington y deja la representación del BID al exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo

Viejo amigo de De la Espriella, ha jugado en la política e incursionó en el periodismo del que ha estado cerca por ser su familia una de las dueñas de El Heraldo

El exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo no alcanzó a completar un año en la dirección de Portafolio el diario económico del Grupo Editorial El Tiempo de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, cuando ya estaba posesionándose como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.

El cargo lo ocupaba desde el comienzo del gobierno Petro, Roy Alejandro Barrera Jr quien había sido director de Planeación en la Alcaldía de Cali con Jorge Iván Ospina y de la gobernación del Valle con Dilian Francisca Toro. Su nombramiento por parte de Petro fue en respuesta a un favor personal pedido por quien fuera uno de los artífices de su triunfo electoral en el 2022 y jefe de la bancada del Pacto en el Congreso: Roy Barreras.

Pumarejo, amigo personal del presidente, ha sido un jugador fuerte en la política local de Brranquilla pero también alcanzo a ser ministro de Vivienda en el gobierno Santos como cuota política de Cambio Radical y los Char con quienes rompió cobijas después de haber sucedido a Alejandro Char en la alcaldía de Barranquilla en el 2020. La familia Pumarejo es una de las tres dueñas del periódico El Heraldo, el más influyente del Caribe, una realidad que le ha da peso propio a la hora de considerar su nombre para distintos cargos.

Un viejo conocido

Pumarejo no es un recién llegado al BID. Durante su gestión en la alcaldía el organismo apoyó financieramente los proyectos y hasta logró que aceptara realizar la asamblea anual en Barranquilla, un proyecto que no pudo llegar a realizarse por la pandemia del covid-19. El nombramiento cubre además las sillas del país ante BID Invest, el brazo de financiación al sector privado del grupo, y ante el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

Administrador de Sistemas de Información de la Universidad de Pardue, en Estados Unidos y magíster en Administración de Empresas del Instituto de Empresas de Madrid, España, ha sido también director ejecutivo de Breathe Cities, cargo desde el que desplegó iniciativas ambientalistas para América Latina, África y Asia.

De la Espriella tiene por nombrar otros tres representantes, dos en Washington, el Banco Mundial donde está Alan Asprilla y Daniel Munévar en el Fondo Monetario internacional y uno en París, donde permanece el economista Luis Fernando Medina, un petrista purasangre colega del exministro Ricardo Bonilla en la Universidad Nacional.

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