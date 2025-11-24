¿Roy Barreras, detrás de la división conservadora para recoger aliados para su candidatura?

Ya demostró su poder en el 2022 y se llevó para el Petrismo a 3 congresistas pesados y ahora busca quedarse con los azules que no están con Efraín Cepeda

El expresidente Andrés Pastrana irritó a varios de sus antiguos copartidarios cuando dijo que durante la segunda vuelta de elección presidencial de 2021 la colectividad azul estuvo a punto de desaparecer para convertirse en el que llamó “petroconservatismo”.

En ese momento el panorama político en las regiones parecía darle la razón. Vicente Blel jr., como gobernador de Bolívar, y el excongresista William Montes convencieron a carios contratistas a aportar a la campaña política y ordenaron a los líderes locales respaldar al presidente en las urnas.

Operaciones como esa fueron replicadas en Antioquia por el senador Carlos Andrés Trujillo y en el Cesar por Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute. Trujillo logró incluso tomar por algún tiempo las riendas del Partido Conservador .

En Atlántico, el senador Efraín Cepeda, hoy aspirante presidencial y uno de los más férreos contradictores de Petro, no se opuso a que los cuadros regionales adhirieran a la causa del actual mandatario para decidir la segunda vuelta.

Los ‘azules’ sacaron partido de esas adhesiones. Los Blel -Nadia y Vicentico- recibieron la cabeza de Cormagdalena, todo un fortín burocrático. Cuello y Trujillo se alternaron en el Ministerio del Deporte y allí proveyeron con sus cuotas más del 70 por ciento de los cargos.

Los artífices de las adhesiones fueron Roy Barreras y Alfonso Prada. Barreras, ahora en trance de candidato de la que llama una vertiente de centro izquierda, ha vuelto a la carga para articular acuerdos que para otros parecían imposibles.

Según amigos de ambos, entre él, el senador Trujillo y la directora del Partido Conservador, Nadia Blel, le abrieron fisuras a la aspiración de Efraín Cepeda y ampliaron el abanico de candidatos, que en este caso es sinónimo de división, para incluir el nombre del excontralor Pipe Córdoba.

“Personas muy entendidas en la política nunca tragaron entero cuando Nadia Blel se mostraba como una opositora radical del gobierno de Petro, pero por debajo de acuerdo apoyaba la designación de Óscar Torres, gran amigo de su padre, en la Agencia Nacional de Infraestructura”, comentó un funcionario que conoce bien la situación.

La postulación de Torres fue impulsada, aunque presentada públicamente como si fuera obra de dos amigos en común: el ministro Armando Benedetti y su suegra Adelina Covo. Ese respaldo ya había sido demostrado su eficacia incluso antes de la llegada de Petro al poder, cuando los Blel y Adelina Covo lograron meter a Torres, que entonces era solo un profesor de la Escuela Naval, en la terna para alcalde provisional de Cartagena. El entonces presidente Iván Duque les aguó la fiesta al inclinar la balanza a favor de Pedrito Pereira.

De hecho Pereira, amigo de los Blel y declarado simpatizante de la causa petrista, está actualmente al frente de una de las dirección de Cormagdalena.

Si es así, ¿entonces por qué en el Congreso Nadia Blel se muestra como opositora a la reforma de la salud? La única explicación posible es que su padre, Vicente Blel, representa los intereses de empresas operadoras del sistema y de empresarios de los juegos de suerte y azar que le aportan a la salud y no estarían cómodos con lo que busca el proyecto de reforma. Partidarios de la candidatura de Efraín Cepeda se suman a esta teoría y aseguran que, con Roy Barreras detrás de bambalinas, Carlos Trujillo y ‘Ape’ Cuello se han sumado con entusiasmo a la candidatura del excontralor Córdoba.

El juego de los conservadores, según las mismas fuentes, no es conseguir la presidencia de la República sino integrar un directorio político fuerte y capaz de negociar una buena participación en las cuotas que distribuirá el próximo gobierno.

Ejemplos sobre su habilidad para lograrlo están a la mano. Además de Cormagdalena y el Mindeporte, los principales cargos de la ANI y la Aerocivil están repartidos entre nueve congresistas conservadores.

La primera avanzada conservadora se dio durante la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre candidatos de origen conservador terminaron bien ranqueados.

