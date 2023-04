Carlos Andrés Trujillo, el socio conservador de Petro que buscaría ayudarle en el Congreso

.Publicidad.

A la sombra de alianzas tan controvertidos como el condenado parapolítico Luis Alfredo Ramos y el controvertido clan Suárez Mira de Bello, Carlos Andrés Trujillo, un gris contador público de la Universidad Autónoma de Medellín, fue atesorando cada vez más poder hasta el punto de ser el puente que llevó al partido Conservador a hacer parte de la coalición de gobierno. Toda su carrera empezó en la ciudad donde nació, Itagüi, en donde se destacó por su papel en las juntas de acción comunal a finales de los años noventa. Siempre ha sido fiel a un solo color, el azul del partido conservador.

Su carrera ha tardado en cocinarse por lo menos unos veinte años. En el 2000, Trujillo se lanzó al Concejo municipal, pero no fue elegido. En 2003, en su segundo intento, sí lo logró. Luego de su paso por el Concejo de Itagüí, en el 2007 Trujillo aspiró y fue elegido para integrar la Asamblea Departamental de Antioquia. En el 2010 mientras Trujillo era diputado, se acercó por primera vez al clan de Bello cuando apoyó en su camino a la Cámara de Representantes por Antioquia, a Nidia Marcela Osorio, quien era la fórmula de Olga Suárez Mira. El máximo líder de este clan, Óscar, hermano de Olga, estaba condenado por parapolítica, después de que el Alemán, en declaraciones libres de Justicia y Paz en abril del 2006 lo identificara como uno de los 23 políticos regionales que fueron financiados por las Autodefensas Unidas de Colombia. ​El 24 de julio de 2013 fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sin embargo, siguió participando en política. Su influencia era más que innegable.

Contra todo pronóstico y con la ayuda del poderoso clan, Trujillo llegó en el 2011 a ganar la alcaldía de Itagüi. Fueron cuatro años convulsos. Sus cuestionamientos lo llevaron incluso a ser cuestionados por la Fiscalía. En el 2015 los concejales de la ciudad afirmaban tener pruebas de corrupción que involucraban también a uno de sus asesores más confiables, el actual ministro de Transporte Guillermo Reyes. La relación de Trujillo y el hoy ministro de transporte era muy cercana, inclusive se planteó que su llegada al ministerio no era como una cuota conservadora sino directamente del senador Trujillo, quien tenía línea directa con el Gobierno nacional.

No obstante, esta relación se ha venido deteriorando. Unas semanas antes de que saliera de la presidencia del partido Conservador Trujillo y Reyes tuvieron una fuerte discusión ya que el primero le reclamó al ministro no haber designado a alguien de su círculo político en la dirección de la Aerocivil. La respuesta de Mintransporte fue tajante: las cuentas se las rendía a Petro y no a Trujillo.

Todos se preguntan cómo un tipo viciado con todas las enfermedades politiqueras como él se pudo ganar a Petro.

Días después de que ganara en el Movistar Arena la segunda vuelta presidencial, Trujillo le da a Petro algo tan inesperado como las firmas que corroboraban el apoyo de la bancada del partido conservador a su gobierno. Dichas firmas, según fuentes de Paz y Reconciliación, fueron obtenidas por Trujillo, yendo congresista por congresista, diciéndole a cada uno que la única firma que faltaba en el documento era la de ese congresista. Esta interlocución con el gobierno hizo que Trujillo destronara en un audaz golpe de estado a Omar Yepes y se convirtiera en el presidente del partido, cargo que ocupó hasta febrero de 2023, después de que parte de la bancada que había convencido para hacer parte del gobierno ya no lo viera como interlocutor válido. Es por esta razón que la colectividad pidió su salida de la presidencia y fue nombrado Efraín Cepeda como nuevo presidente del partido.

Con este regalo, a Petro poco o nada le importó que Trujillo tuviera siete casos abiertos en la Corte Suprema de Justicia.

Trujillo es una potencia política en su región donde maneja, según lo pudo comprobar Pares, la Agencia de Desarrollo Local de Itagui.

Además puede manejar en contratos la friolera de $ 3.3 billones. Con este capital Trujillo sabe que mantendrá a toda costa su fortín electoral en Itagüi, en donde manda desde el 2011, completando cuatro administraciones seguidas. Sin embargo aún no ha encontrado un candidato fuerte. Pero en la gobernación, unido con el controvertido liberal Julian Bedoya, buscarán hacerle contrapeso a los uribistas con un candidato como Juan Diego Gómez. Entre ambos suman el poder de 21 alcaldías que podría dejarlos como la máxima fuerza política de Antioquia.