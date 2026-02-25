Cómo logró un grupo de profesores de la U. Nacional poner el conocimiento y la academia al servicio de la sociedad

En dos años, la Corporación Rottor, liderada por Jaime Retrepo, se ha convertido en un motor de innovación y tecnología para resolver problemas reales

El sacudón que le generó la pandemia ocasionada por el covid-19 al mundo tuvo su eco en la academia y en las universidades, que se vieron obligadas a repensarse. Colombia no escapó a ello y, muy en particular, la Universidad Nacional, con Dolly Montoya en la rectoría, se planteó la necesidad de responder a las urgencias de la sociedad.

Entre sus desafíos estuvo lograr que el conocimiento saliera de las aulas para convertirse en un factor transformador de la comunidad. En ese contexto surgió la iniciativa Rotorr, liderada por el profesor Jaime Restrepo, estudiante de doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional, quien desde entonces es su director ejecutivo.

Se trata de una spin-off universitaria que logra transferir conocimiento académico más allá de las aulas y lo convierte en un motor de cambio y mejoramiento para la sociedad. Se trata de una empresa de base tecnológica creada a partir del conocimiento, investigaciones o resultados científicos generados dentro de la universidad y que lo orienta a dar soluciones a problemas planteados por entidades públicas y privadas.

Jaime Restrepo ha aprovechado distintos foros internacionales como el de Liderazgo y Futuro Hispano en Madrid para dar a conocer el sentido de esta iniciativa que, solo en 2025, logró contratos con entidades públicas que superaron los $ 350 mil millones.

| Vea también: La iniciativa de profesores de la Nacional que ha logrado proyectos por más de 342 mil millones

La corporación Rottor ha encontrado una buena manera de aprovechar el capital social directa o indirectamente y con ello ha obtenido contraprestaciones por la actividad de promoción que enriquecen a la institución universitaria.

Construir país desde las regiones

Las regiones y los territorios colombianos están en el corazón del trabajo de Rottor, tal como lo expresó su director ejecutivo durante el Gran Foro Colombia 2026, en un conversatorio desarrollado en el Club El Nogal de Bogotá y que fue llamado, precisamente: Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo.

En la recta final de la rectoría de Dolly Montoya nació la Corporación Rotorr con Jaime Restrepo como director ejecutivo

“Estamos aprendiendo de los territorios y de las empresas, que son las que saben hacer negocios, para generar distribución de riqueza y mejorar la calidad de vida de las poblaciones”, dijo el profesor Restrepo, rescatando el esfuerzo de la corporación por unir las universidades, empresas, el Estado y la sociedad civil para compartir saberes y propiciar el desarrollo regional.

“Desde la investigación, la formación y la cooperación institucional”, afirmó Restrepo, “es posible construir soluciones sostenibles que permitan a las comunidades permanecer y prosperar en sus territorios”. Y añadió que la tecnología solo tiene sentido cuando se pone al servicio de resolver problemas reales.

El conversatorio cerró con un mensaje común: construir país desde las regiones exige liderazgo, autonomía real y una relación distinta entre el Gobierno nacional y los territorios. Ese mismo enfoque territorial fue retomado por Restrepo, quien explicó cómo desde Rotorr se ha promovido una alianza efectiva entre universidad, empresa, Estado y sociedad civil.

“No se trata solo de transferencias de recursos, sino de confianza, diálogo y decisiones que reconozcan que el desarrollo de Colombia se juega, en buena medida, fuera del centro, en la diversidad y el potencial de sus regiones”, sostuvo.

Una breve historia de transformaciones en corto tiempo

Rotorr nació en marzo de 2023 y fue resultado de más de una década de investigación sobre cómo transferir el conocimiento de la academia a la sociedad. Un grupo de profesores, estudiantes, egresados y pensionados de la Universidad Nacional se unió con un propósito común: transformar los saberes científicos en soluciones concretas para el desarrollo sostenible, la transparencia y la equidad.

| Le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..