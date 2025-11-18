Economía Social y Sociedad 5.0, así es el modelo de Rotorr que se debatirá en el Foro de Negocios de Forbes

Rotorr llevará a Forbes la discusión sobre la urgencia de integrar tecnologías avanzadas y la inclusión social al modelo de crecimiento corporativo del país.

Colombia se prepara para el Foro de Economía y Negocios 2025 de Forbes Colombia, un evento que se consolida como uno de los principales espacios para la discusión de los rumbos económicos y las perspectivas de país.

Este año, el debate adquiere una dimensión crucial al enfocarse en las estrategias de crecimiento, el liderazgo transformador y la influencia de la inteligencia artificial, todo esto en el umbral de las elecciones presidenciales de 2026.

En este selecto grupo de pensadores y tomadores de decisiones, destaca la inclusión de Rotorr - Motor de Innovación, una organización que ha logrado posicionar en el debate la necesidad de una visión de país anclada en la Economía Social y la Sociedad 5.0. La participación de Rotorr subraya la urgencia de integrar modelos más inclusivos y tecnológicamente avanzados a la narrativa económica tradicional.

El director ejecutivo de Rotorr, Jaime Restrepo Carmona, ha sido convocado como expositor para compartir su visión. Su presencia en el panel, junto a figuras corporativas de la talla de María Lorena Gutiérrez (Grupo Aval) y Jorge Mario Velásquez (Grupo Argos), así como líderes gremiales como Bruce Mac Master (Andi), valida la relevancia de la Economía Social como un eje central para el desarrollo y la sostenibilidad empresarial en Colombia.

El evento no solo será una plataforma para escuchar a los galardonados (como Arturo Calle, premiado por su Excelencia Empresarial) y a los líderes del sector financiero (como la presidenta de JP Morgan, Ángela Hurtado) o tecnológico (como Oracle y AWS). También será un escenario para establecer redes de contacto y generar ideas accionables, fundamentales para reconfigurar el tejido productivo nacional.

Rotorr, con su lema #SinMiedoAlCambio, lleva a este foro la voz de la innovación con propósito, instando a los grandes grupos económicos y empresariales a considerar la tecnología y la inclusión social como grandes palancas para un futuro económico más equitativo y robusto.

