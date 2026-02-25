- Petro, un presidente que no sabe ejecutar pero que deja una huella que no se podrá borrar

El analista Hernando Gómez Buendía recorrió los casi 4 años del Gobierno y analiza en su libro los aciertos y errores del primer presidente de izquierda

Hernando Gómez Buendía ha dedicado su vida a intentar comprender a Colombia desde múltiples orillas. Es escritor, académico, periodista y director de la revista Razón Pública. Desde los diferentes oficios que no abandona, se ha caracterizado por observar el país sin alinearse con trincheras ideológicas. En su más reciente libro, Colombia después de Petro: lecciones del gobierno del cambio, Hernando Gómez Buendía hace un amplio e interesante análisis del primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país.

En esta conversación, con el analista Juan Manuel Ospina, Gómez analiza el significado político del gobierno Petro como un punto de quiebre más que como un simple periodo administrativo. Gómez plantea que el cambio impulsado por Petro no radica solamente en las políticas ejecutadas, sino en la llegada de sectores históricamente invisibles al poder político y en la apertura de debates que Colombia había evitado durante décadas, especialmente sobre desigualdad, territorio y medio ambiente.

El análisis también reconoce las contradicciones evidenciadas en el cuaternario: avances simbólicos y nuevas agendas convivieron con problemas de gestión, polarización y decisiones fallidas en áreas clave como la paz, la salud y la política fiscal. Más que emitir un veredicto, Gómez Buendía invita a mirar el país después de Petro como una etapa en la que emergió otra Colombia, para muchos desconocida: el país de los nadie, cuya voz llegó para quedarse.

Vea aquí la conversación completa

