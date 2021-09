"Residente es un socialista de Twitter con vida de burgués"

En redes el gran tema de conversación este jueves 30 de septiembre fue la peinada que le pegó Residente a J Balvin por intentar boicotear los Grammy Latino en donde se homenajeará al gran Ruben Blades.

Por eso, comentarios como estos de Juan Diego Perdomo, abundan en redes sociales defendiendo al paisa y atacando a Residente:

Gusta al 'buenismo progre' porque dice lo que tantos quieren escuchar pero a veces nadie lo expresa. Él lo sabe y le funciona. Lo que diga no importa tanto como que lo haya dicho él. Y punto. No hay duda, está por encima del bien y el mal. Negar que es una figura respetada, un tipo inteligente y extraordinario músico sería mezquino, no obstante es un activista torpe que cree que todas las izquierdas revolucionarias son benévolas. Socialista de Twitter con vida de burgués y finanzas de próspero capitalista.

Pero es ese tufillo de superioridad moral que destila cuando emplaza su potente misil de prosa boricua lo que personalmente me molesta. No está mal querer ser el Ché Guevara de la música pero está metido en la industria tanto como J Balvin y se mercadea y vende y rema duro dentro del propio ecosistema musical tanto como cualquiera del género solo que con un estilo diferente. Pérez también ha hecho hotdogs, de pan hijueputamente sabroso pero lo ha hecho. Balvin es un bobito pataletudo que también a molido duro para llegar donde está, es cierto que el género no arrancó con él pero ¿acaso la música tiene dueños absolutos? Algo de especial ha tener el paisa, ¿no? Como sea, preferible que hablen de Colombia por Balvin y MALUMA y no por Escobar y la coca.

El símil que hace el exCalle13 con el carrito de hotdogs y los restaurantes con estrellas Michelín es efectista, funciona bien para la 'tiradera', pero no es tan absoluto, pues yo consumo One Day y Debajo del agua con tanto placer como cuando escucho Ojos color sol. Sus compas y paisanos no sólo hacen hotdgos de combate sino que lo venden al por mayor, ¿por qué no les juzga igual? Escuchar a Balvin no me hace un sujeto desechable; degustar la música de Pérez no me convierte en un mesias revolucionario y antisistema. Cantar a Poncho Zuleta no te hace paramilitar.